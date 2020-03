Avons-nous vraiment besoin d’envoyer des humains dans l’espace?

Quel avenir attend l’homme dans l’espace? L’année dernière, le 50e anniversaire du premier atterrissage sur la Lune a trouvé une multitude de projets privés et gouvernementaux qui visent à envoyer des astronautes bien au-delà des orbites proches de la Terre qui ont limité l’exploration de l’espace humain depuis 1972. La Chine, qui a posé le premier vaisseau spatial sur la Lune de l’autre côté en 2019, prévoit de placer des astronautes sur la lune. L’Inde, qui a écrasé un atterrisseur sur la lune en 2019, rêve de faire de même. La Russie, qui ne semble pas avoir beaucoup de programme d’astronautes en cours, fournit toujours les fusées et les installations de lancement qui permettent aux astronautes d’accéder à la Station spatiale internationale. L’administration Trump propose de créer une base lunaire comme étape clé dans l’envoi d’astronautes sur Mars. Elon Musk et Jeff Bezos ont dépensé des sommes importantes pour de futures missions spatiales humaines. En effet, Musk a déjà créé une entreprise de fusées florissante, que la NASA utilise pour réapprovisionner la Station spatiale, à 250 miles au-dessus de la surface de la Terre.

Quels avantages découleront de ces efforts pour envoyer les humains beaucoup plus loin dans l’espace? Enfants des années 1950, nous avons été ravis et inspirés par les satellites qui ont commencé à faire le tour de la Terre en 1957, les premiers astronautes – qui ont suivi des chemins similaires dans les années 1960 et ont fait la première sortie dans l’espace en 1965 – et ce qui s’est avéré être l’aboutissement de vol spatial humain: les six explorations de la surface lunaire par la NASA de 1969 à 1972. Au-delà de tout retour scientifique, ces efforts ont élevé l’esprit humain, atteignant un pic le 20 juillet 1969, lorsque Neil Armstrong a établi les premières empreintes de l’humanité sur la lune. Au cours des années 1960, nous sommes devenus des astronomes passionnés par l’exploration du cosmos.

Mais les cinq dernières décennies ont enseigné une leçon claire sur la meilleure façon d’explorer le cosmos. Les personnes qui s’aventurent dans l’espace sont fragiles: elles ont besoin d’un approvisionnement continu en oxygène, eau, nourriture et abri. Ils doivent supporter de longs intervalles d’apesanteur. Leurs capacités physiques restent constantes d’une génération à l’autre. Et leur perte, lorsqu’elle se produit, jette un voile sur notre joie de nous identifier à leur exploration. En revanche, les engins spatiaux automatisés ne nécessitent qu’une alimentation électrique. Ils coûtent beaucoup moins cher que les humains, et nous savons comment les améliorer chaque année. Et s’ils échouent, nous ne perdons que des dollars et des résultats scientifiques.

Depuis le premier atterrissage sur la lune, nous avons envoyé plusieurs centaines de sondes à travers le système solaire, de Mercure le plus profond à Arrokoth (anciennement surnommé «Ultima Thule»), une orbite planétésimale en orbite bien au-delà de Pluton. Les engins spatiaux ont atterri sur Mercure, Vénus et Mars, ont passé des années en orbite autour de Jupiter et de Saturne, et ont sondé Uranus et Neptune. Et le vaisseau spatial japonais Hayabusa2 passera bientôt par la Terre pour libérer une capsule contenant du matériel provenant de l’astéroïde Ryugu, l’un des plus anciens membres du système solaire. De multiples missions lunaires ont cartographié la face cachée de la lune, détecté les anomalies gravitationnelles qui font que “l’homme dans la lune” fait toujours face à la Terre et découvert d’énormes quantités d’eau gelée dans le sol aux pôles lunaires.

Limités aux orbites terrestres basses, les astronautes ont essentiellement effectué des expériences approfondies sur les dangers et les exigences de la vie dans des habitats spatiaux. De loin, la plus belle réalisation des humains dans l’espace a été les cinq missions d’entretien qui ont permis aux astronautes de réparer des instruments sur le télescope spatial Hubble, qui orbite autour de la Terre à l’altitude maximale à laquelle la navette spatiale aujourd’hui disparue pourrait le transporter. Les astronomes, qui ont applaudi ces efforts plus que quiconque, sont restés profondément conscients d’un fait ironique: Hubble souffre de la proximité de notre planète, dont le rayonnement réfléchi et émis entrave considérablement la capacité du télescope à scruter clairement et profondément dans l’espace. Le télescope spatial James Webb, qui devrait remplacer le désormais grondant Hubble l’année prochaine, sera dirigé vers le «point L2» beaucoup plus favorisé astronomiquement (pour le deuxième point de Lagrange), à ​​un million de milles de la Terre. Les engins spatiaux à L2 peuvent facilement maintenir une orbite stable, évitant la dérive lente que les remorqueurs gravitationnels du soleil et de la lune produisent ailleurs. Les astronomes ont déjà maintenu un vaisseau spatial à L2 pour observer le cosmos dans le rayonnement infrarouge, ultraviolet et x, non affecté par les interférences de notre propre planète.

Pourquoi, alors, ne devrions-nous pas nous attendre à ce que les futurs astronautes, s’ils sont appelés, réparent l’un des nombreux instruments spatiaux à envoyer à L2? Une expédition d’astronautes pour réparer l’un de ces grands observatoires à L2 impliquerait au moins autant de complexité qu’un atterrissage sur la lune – et peut-être une dépense plus importante que la création et le lancement d’une nouvelle plate-forme d’observation améliorée. En fait, les missions de réparation du télescope Hubble ont coûté beaucoup plus cher que de le remplacer par une version plus récente et meilleure. Mais ces missions nous ont remonté le moral, alors que radier le télescope aurait été une profonde baisse – un rappel que l’opinion publique, qui aurait méprisé la dernière action tout en célébrant la première, joue naturellement un rôle crucial dans la détermination de ce que notre gouvernement choisit de faire. .

Le contraste entre astronaute et missions spatiales automatisées se renforcera à mesure que nous améliorons nos capacités de miniaturisation, de réalité virtuelle et d’intelligence artificielle. Aujourd’hui, un géologue formé sur la lune peut fonctionner aussi bien qu’un explorateur robotique, mais l’avenir de l’investigation géologique d’autres mondes repose sur des versions hautement améliorées de nos rovers martiens. Ces explorateurs déploieront de nombreux outils pour sonder les roches et les minéraux, en utilisant une mémoire égale – et bientôt supérieure – à celle de tout être humain. Ils traverseront la surface lunaire ou martienne pendant des décennies, apprenant en permanence la topographie, l’activité sismographique et la distribution des strates géologiques en vrac et en détail. Des robots similaires sur le plan conceptuel seront éventuellement en mesure de réparer des engins spatiaux au point L2, tandis que d’autres pourraient construire des structures complexes dans l’espace, y compris un ensemble de radiotélescopes sur la face cachée de la Lune.

L’enjeu fondamental de l’envoi d’humains dans le cosmos n’est pas de savoir avec quelle facilité les astronautes peuvent réparer des instruments dans l’espace lointain, à quelle vitesse ils peuvent atterrir sur la Lune et y construire une base, ni pourquoi ils devraient se rendre sur Mars et tenter d’y créer un habitat. Au lieu de cela, il demande: Pourquoi devrions-nous faire tout cela? Quatre motivations majeures méritent une attention particulière comme réponses à cette question.

Élever l’esprit humain. L’envoi d’humains dans l’espace ajoute de la gloire à nos vies. Surmonter les multiples défis des vols spatiaux à long terme nous inspire et nous ravit. Presque tout le monde répond naturellement aux réalisations héroïques, et beaucoup d’entre nous considéreraient un atterrissage humain sur Mars comme une réalisation primordiale de notre espèce. Mais pour de nombreux scientifiques, et pour certains parmi le public, de telles réactions puissantes ne justifient pas les coûts et les dangers de ces missions.

Nous devons noter que plusieurs autres motivations se cachent derrière la pression pour des expéditions d’astronautes vers nos voisins célestes. Ceux-ci incluent le désir de surpasser nos rivaux, la conviction que l’espace offre un refuge éventuel contre une Terre affaiblie et un désir d’exploiter les matières premières dans le système solaire voisin. Chacun de ces arguments, à notre avis, favorise les expéditions non pas avec les humains mais avec nos explorateurs spatiaux et robots toujours améliorés – au moins jusqu’à ce que les habitats pour le refuge d’une population choisie soient prêts.

fierté nationale. L’argument de la guerre froide selon lequel les Russes pourraient «s’emparer des hauteurs» en établissant une base lunaire n’a jamais eu de sens, car toute nation cherchant à utiliser l’espace pour lancer des armes tenterait de le faire près de la Terre, et non à un quart de million de kilomètres de distance. . Il reste la fierté qu’une nation peut ressentir en envoyant les premiers humains vers d’autres mondes, comme lorsque le président Donald Trump exalte un avenir «lorsque les astronautes américains planteront nos belles étoiles et rayures à la surface de Mars», ajoutant la fierté de la propriété à le frisson de la réussite humaine.

Survie humaine. Peu de temps avant sa mort en 2018, Stephen Hawking a déclaré que «la propagation peut être la seule chose qui nous sauve de nous-mêmes. Je suis convaincu que les humains doivent quitter la Terre. » Plus récemment, Bezos a déclaré que les humains ont besoin de voyager dans l’espace parce que «nous sommes en train de détruire cette planète». Entre autres résultats, il envisage des colonies spatiales géantes qui permettraient chacune à des millions de personnes de vivre dans l’espace.

À leurs passionnés, les colonies spatiales géantes et les habitats humains sur Mars offrent non seulement des sites pour développer une société meilleure, mais aussi des endroits où nous pouvons modifier les humains eux-mêmes, en partie pour l’adaptation à la gravité plus faible sur Mars ou, dans de nombreux scénarios, à la gravitation artificielle la force produite dans l’énorme roue tournante d’un «environnement posthumain» d’un million de personnes, où le génie génétique pourrait tenter de réduire les maladies et de prolonger la vie humaine.

De tels plans futurs plaisent à ceux qui voient l’avenir de la Terre comme profondément incertain ou même sans espoir. Un instant de réflexion, cependant, tend à révéler que (a) la notion selon laquelle nous pouvons tirer des leçons de nos erreurs sur Terre pour survivre dans l’espace implique l’optimisme de la tarte dans le ciel et (b) les milliards de personnes qui restent derrière méritent une plus grande considération. Si nous ne pouvons pas résoudre le problème de l’humanité sur notre planète natale, il semble très peu probable que nous puissions le faire en nous établissant dans l’espace.

Matières premières. Bien que moins cité dans le reste du monde, une grande incitation à atteindre les objets du système solaire à proximité découle d’un désir ancien et solide: la recherche de matières premières pour le profit. L’une des justifications invoquées pour renvoyer les humains sur la lune se concentre sur leur potentiel de récolte de l’hélium-3, un isotope rare de l’hélium. Contrairement à ceux de l’hélium-4, l’isotope stable bien plus courant de l’élément, les noyaux d’hélium-3 fusionneront facilement une fois qu’ils auront atteint une température suffisamment élevée. Parce que cette fusion libère de grandes quantités d’énergie mais pas de sous-produits radioactifs, les noyaux d’hélium-3 pourraient fournir un combustible nucléaire presque idéal. Sur Terre, les noyaux d’hélium-3 ne fournissent qu’environ un millionième de noyaux d’hélium déjà rares, mais leur abondance relative dans le sol lunaire augmente 100 fois plus. Les visionnaires proposent une société future qui fonctionnera sur des noyaux d’hélium-3 de la lune, qui contient suffisamment de ces noyaux pour fournir plusieurs siècles de la consommation d’énergie actuelle du monde.

Les astéroïdes offrent également une voie vers la richesse. Bien que la plupart des astéroïdes aient une composition qui ressemble à celle de la Terre, certains d’entre eux sont principalement constitués de métaux tels que le fer, le nickel et le cobalt, ainsi qu’une quantité beaucoup plus petite d’argent, d’or et de platine. Un astéroïde riche en métaux qui n’a que la taille d’une maison contiendrait un million de livres de métal, dont 100 livres de platine, d’or et d’autres métaux rares. Nous pouvons imaginer de futures missions spatiales qui utilisent les minéraux les plus abondants pour la construction de colonies minières mais qui tirent l’essentiel de leurs bénéfices du retour des métaux les plus précieux sur Terre.

Des accords internationaux existants traitent-ils de ces questions? En 1967, plusieurs pays ont ratifié le Traité sur l’espace extra-atmosphérique des Nations Unies, dont le titre officiel complet comprend «la Lune et les autres corps célestes». Les plus de 100 nations qui ont ratifié ce traité comprennent toutes celles susceptibles de mener des activités d’exploration spatiale au cours des prochaines décennies (à l’exception peut-être de l’Iran, qui a signé le traité mais ne l’a pas ratifié).

Les principales dispositions du traité interdisent de placer des armes de destruction massive sur la lune, en orbite ou ailleurs dans l’espace. Ils déclarent également que les corps célestes doivent être utilisés exclusivement à des fins pacifiques et ne sont “en aucun cas soumis à l’appropriation nationale” et que toutes les parties suivront le droit international dans leurs activités relatives à l’exploration et à l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique. On peut facilement voir que les avocats de l’espace, qui ont un avenir grandissant devant eux, peuvent contester le terme «appropriation nationale», qui ne semble guère exclure les opérations de parties privées qui n’ajoutent pas directement à la richesse d’une nation. En outre, le climat géopolitique actuel suggère que les termes du traité pourraient ne pas régir pleinement les actions d’un État ou d’une partie privée.

Examinons les arguments en faveur de l’envoi d’humains dans l’espace dans l’ordre inverse à partir duquel nous les avons posés.

Matières premières et transformation des surfaces planétaires. En 2015, le Congrès américain a adopté une loi, officieusement connue sous le nom de SPACE Act, qui nie toute affirmation d’autorité sur les objets cosmiques mais promeut le droit des citoyens américains (qui inclut naturellement les sociétés) à s’engager dans la «récupération commerciale des ressources spatiales exemptes de nuisances ingérence … sous réserve d’autorisation et de surveillance continue de la part du gouvernement fédéral. ” Le merveilleux mot «récupération», courant dans les milieux d’extraction de minéraux, tend à masquer les impacts évidents de telles activités. Sur le plan moral, avons-nous, en tant qu’êtres humains, citoyens américains, particuliers ou sociétés, le droit de modifier, voire de détruire, le paysage d’autres objets célestes? Pour certains, la réponse est évidente: bien sûr que nous le faisons. Et les ressources de ces mondes appartiennent à ceux qui peuvent d’abord les exploiter.

L’argument moral opposé part de la pensée que les humains ne devraient pas se lancer à la légère dans ces activités, car tout ce que nous faisons peut ne pas être réparable. Pour les scientifiques, la menace la plus grave de la «récupération» des ressources des autres mondes réside dans la possibilité que les activités humaines puissent obscurcir à jamais nos connaissances sur l’origine et la distribution de la vie dans le système solaire. Où que nous atterrissions, nous laissons inévitablement des traces de nos propres formes de vie. La NASA s’inquiète de ce problème depuis les premières sondes lunaires et a pris la peine, dont l’agence sait qu’elle ne pourra jamais réussir, d’éviter la contamination biologique d’autres mondes. Cependant, les efforts d’extraction à grande échelle ne pourraient jamais se poursuivre sans cette contamination. Même la lune ou les astéroïdes, hostiles à la vie, bien qu’ils le soient maintenant, peuvent contenir des traces d’activité biologique passée.

Pour les colonies sur Mars – même celles «inoffensives» dont le but est purement exploratoire – le problème augmente fortement: la plupart des experts s’accordent à dire que la vie existait probablement sur Mars lorsque l’eau coulait librement sur sa surface et pouvait encore survivre dans des piscines souterraines. La découverte de la vie sur un monde proche devrait révéler, par la comparaison de son ADN ou de son matériel équivalent, si la vie dans le système solaire est originaire séparément ou s’est transférée d’un monde à l’autre à bord de météoroïdes ou d’astéroïdes. Si nous trouvons des organismes semblables à la Terre sur Mars, notre capacité à discriminer sera perdue si nous ne pouvons pas dire si ce transfert s’est produit au cours des dernières années ou des éons avant.

Les partisans d’exploiter d’autres mondes pointent souvent vers un avenir glorieux sur Mars après que les ingénieurs ont «terraformé» la planète pour produire des conditions plus proches de la Terre. En libérant des quantités suffisamment importantes de dioxyde de carbone qui résident actuellement dans les roches et dans les modestes calottes polaires de Mars, ainsi que d’autres gaz encore plus efficaces pour piéger la chaleur, nous pourrions produire un «effet de serre» qui augmenterait la température de surface de la planète et augmenterait sa pression atmosphérique. au point que de l’eau liquide pourrait à nouveau s’écouler sur la surface martienne. Ceux qui s’opposent à retravailler une planète entière commencent par regarder attentivement ce que les humains ont fait pour «terraformer» la Terre.

Survie humaine. Outre les immenses difficultés de créer des colonies durables d’un million de personnes (nécessaires pour une variation génétique à long terme suffisante), tout colon lunaire ou planétaire apportera les mêmes attributs humains qui ont causé des problèmes sur Terre. De plus, les plans de laisser huit milliards de leurs semblables sur une planète mourante pourraient produire des troubles suffisants pour faire dérailler le projet.

fierté nationale. Il n’est pas nécessaire d’être un seul travailleur pour reconnaître que la concurrence nationale pour explorer les objets voisins – et, plus encore, pour exploiter les ressources spatiales – ne fournit pas une base durable pour une exploration rationnelle. En exportant notre compétition terrestre dans l’espace, nous augmentons la probabilité de conflit sur les deux sites.

Élever l’esprit humain. Débattre de la sagesse d’envoyer des humains dans l’espace revient inévitablement à l’immense coup de pouce que l’humanité recevra des astronautes pisteurs lorsqu’ils exploreront d’autres mondes. Si indéniables que soient ces émotions, elles ne règlent guère le problème. Ce qui reste est la question clé de savoir si cette élévation spirituelle dépasse jusqu’à présent toute nouvelle qui pourrait être envoyée par un vaisseau spatial que les humains dans l’espace doivent valoir le coût et le danger de contaminer d’autres mondes, tout en encourageant l’exploitation de ces mondes à des fins économiques. .

Environ 3% des astronautes qui ont commencé un voyage dans l’espace n’ont pas survécu. » Bien que notre compréhension accrue de la façon de lancer et de renvoyer des vaisseaux spatiaux en toute sécurité puisse réduire ce pourcentage, le «tourisme spatial» – une expression qui suggère que les gens ordinaires peuvent profiter du plaisir de voyager autour de la Terre ou même plus loin – masque les risques réels. Les voyageurs spatiaux ressembleront plus longtemps à la motocycliste acrobatique Evel Knievel qu’à l’aventurier fictif de Jules Verne, Phileas Fogg.

Ceux qui estiment que nos explorateurs planétaires automatisés ne peuvent jamais s’approcher de l’expérience humaine pour élever nos esprits peuvent trouver une réfutation modeste dans nos explorateurs robotiques sur Mars, qui ont suscité une grande attention et même une certaine identification humaine au cours de leurs années sur la planète rouge. Le rover Opportunity de la NASA, par exemple, a passé plus de 15 ans sur Mars et a parcouru une topographie complexe sur plus de deux douzaines de kilomètres, à un prix qui est presque certainement inférieur à 1% de ce qu’une expédition humaine comparable coûterait aujourd’hui. En outre, nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que la culture populaire élargisse notre identification avec nos merveilleuses machines spatiales.

Expéditions privées. Cette discussion a supposé l’existence d’un forum pour débattre des avantages et des inconvénients des humains dans l’espace et parvenir à une conclusion (plus ou moins) logique. Qu’en est-il des super-riches qui opèrent sans ces contraintes? L’exploitation des matières premières dans l’espace offre un large éventail de construction, de destruction et de confrontation entre les particuliers et les entreprises. Si ces parties choisissent d’agir, qui peut les arrêter? Faut-il essayer? L’histoire humaine montre qu’aucune pénurie de volontaires n’arrivera, y compris ceux qui se réjouiraient volontiers d’être parmi les premiers à atterrir, par exemple, sur Mars, sans aucune perspective de retour.

Que faut-il donc faire? Le public doit-il confronter ces arguments et tenter d’influencer les décisions gouvernementales? Voulons-nous réglementer l’aventure spatiale – et si oui, comment? Ou préférons-nous laisser la «frontière de l’espace» fonctionner d’elle-même? Les particuliers, bien que conscients des considérations que nous avons soulevées, n’ont besoin de répondre qu’à eux-mêmes dans leurs efforts spatiaux. Les déclarations de Musk et Bezos témoignent de croyances profondes dans les activités humaines dans l’espace, qu’ils considèrent apparemment comme ne nécessitant même pas de justification. Musk a si profondément embrassé la croyance que seuls les humains dans l’espace peuvent satisfaire le désir humain d’explorer d’autres mondes qu’il a tweeté “Nuke Mars!” d’exprimer son intention d’utiliser des armes nucléaires afin de libérer du dioxyde de carbone stocké dans le sol martien et les calottes polaires afin de créer un effet de serre pour réchauffer la planète.

Que les exploits proposés par Musk et Bezos nous incitent à intensifier nos efforts sur Terre – ou nous incitent à imaginer que nous pouvons oublier les problèmes sur notre planète – reste une question ouverte. Parce qu’il existe peu d’espoir de limiter ces efforts, nous pouvons faire bien de les laisser avancer comme le voudraient les maîtres de l’espace, croyant, comme nous le devons toujours, que les humains verront bientôt la manière la plus sage de procéder.

Aucune de nos discussions et suggestions ne va au-delà des prochaines décennies, une période suffisamment longue pour se méfier de l’exactitude de nos capacités prédictives. Si la civilisation humaine surmonte avec succès ses problèmes actuels et atteint une stabilité à long terme, nous enverrons certainement des gens dans les autres mondes de notre système solaire. Si nous découvrons des moyens de propulsion beaucoup plus rapides ou trouvons un moyen de prolonger la vie humaine ou inventons un moyen d’induire une suspension illimitée de la vie au cours d’un voyage multicentrique, nous pouvons envoyer des humains vers les étoiles les plus proches et leurs systèmes planétaires. Si nous créons des colonies humaines dans l’espace, leurs habitants pourraient subir des changements évolutifs qui les rendraient plus aptes à voyager dans l’espace. Si, comme cela est susceptible de se produire bientôt, nous pouvons manipuler le génome humain comme nous le souhaitons, nous pourrions fabriquer un nouvel ensemble d’êtres conçu pour les voyages dans l’espace.

Aucun de ces «si» ne nous en dit long sur ce que nous devrions faire au cours des prochaines années. Ils n’excluent pas non plus les machines comme supérieures à tous les humains que nous pouvons inventer. Il existe maintenant des conceptions pour les engins spatiaux qui incluent des équipements de photographie et de radiocommunication, mais qui ne pèsent que le trentième d’une once. Celles-ci pourraient être accélérées par les lasers à 20% de la vitesse de la lumière et atteindre les étoiles les plus proches en quelques décennies. Ce concept conduit à la notion hallucinante, bien que difficilement impossible, que nous pourrons éventuellement envoyer la conscience humaine, téléchargée à partir d’individus ou créée par l’intelligence artificielle, à des nanoexplorateurs qui traverseront l’immensité de l’espace au nom de l’humanité. Peut-être, ils peuvent rencontrer et interagir avec des sondes similaires à partir d’un éventail d’autres civilisations.

En attendant, nous ferions bien de réfléchir aux avantages actuels que nos explorateurs automatisés de royaumes proches de la Terre maintiennent sur leurs homologues humains.