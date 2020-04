Avril nous apportera le Pink Supermoon, qu’est-ce que c’est et quand le voir?

Malgré la situation qui existe dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), avril nous apporte de bonnes nouvelles car sans avoir besoin de quitter nos maisons, nous pouvons admirer une merveilleuse phénomène astronomique.

Il s’agit de l’appel «Supermoon rose»Événement qui se produira ensuite Mardi 7 avril, car selon la NASA se produit lorsque le satellite terrestre atteint le périgée, c’est-à-dire le point de l’orbite lunaire le plus proche de la La terre.

C’est pourquoi il paraîtra plus grand et plus lumineux, 15% de plus, que ce qui est normalement montré tous les soirs.

Il convient de mentionner que, bien qu’il soit communément nommé lune rose, le satellite ne va pas être teint dans cette couleur, car en réalité le phénomène reçoit ce nom, car il coïncide avec la période de l’année au cours de laquelle le fleurs de flox, dans des tons roses.

“Dans les mois européens, la pleine lune d’avril est appelée Lune rose (lune rose), un nom qui vient de la mousse rose, également connu sous le nom de flox sauvage, qui dans l’est USA c’est l’une des premières fleurs à germer au printemps », détaille l’agence spatiale fédérale de États Unis.

Avec des informations d’Infobae, AM

Vous pourriez également être intéressé par:

Pour les sceptiques et les croyants en quarantaine: la CIA publie des enquêtes sur les ovnis