Axel Kicillof a ouvert l’année législative en critiquant la direction de Vidal: «Je vais commencer à retrouver l’état d’abandon»

Un jour après Alberto Fernández, Axel Kicillof prononce son discours à l’Assemblée législative de Buenos Aires qui ouvre les sessions ordinaires. Comme prévu, le gouverneur a vivement critiqué la gestion de l’ancienne gouverneure María Eugenia Vidal et, en harmonie, il a énuméré les mesures qu’il a prises depuis qu’il a pris ses fonctions le 10 décembre pour commencer à “inverser cette situation que Buenos Aires ne mérite pas”.

«La proposition que j’ai est de commencer à retrouver l’état d’abandon», Condamné Kicillof, accompagné du vice-gouverneur, Verónica Magario. Ce fut l’une de ses premières interventions qui a reçu les applaudissements de son Cabinet, des législateurs du gouvernement et des maires péronistes de la province de Buenos Aires.

«Cela se fait par volonté politique et non par ce gouverneur, ses ministres ou les dirigeants. C’est la volonté de Buenos Aires, qu’en ce moment de crise très complexe, ils l’ont démontré démocratiquement et pacifiquement par le vote », a-t-il déclaré, se référant à la victoire écrasante qu’il avait remportée lors des élections de 2019.

Une autre critique de l’ancienne gouverneure – sans la nommer – était le fait qu’elle déménagement à la base militaire de Morón, qui à l’époque était expliqué pour des raisons de sécurité: “Ce gouvernement gouvernera depuis la ville de La Plata, de la capitale de la province de Buenos Aires ». Dans les premières minutes de son discours, Kicillof a pointé du doigt la direction passée et a utilisé ces critiques comme base pour commencer à développer ce qu’il considérait comme les réalisations de sa direction.

Le gouverneur a célébré le début des cours d’une manière normale après plusieurs années sans que cela se produise. Pendant les efforts de María Eugenia Vidal et Daniel Scioli, le début du cycle électif a toujours été un sujet de conflit avec les syndicats d’enseignants. A cette occasion, ils ont accepté une augmentation de 16,66% en deux versements. «Après de nombreuses années, les cours ont commencé. Dans la province de Buenos Aires, les seuls privilégiés sont les enfants »tenue.

Sur un ton dur, fidèle à son style, le président a déclaré qu’au cours des 82 jours qu’il dirigeait, il “commençait la province de Buenos Aires”. Il a souligné qu’il le faisait “malgré la situation économique difficile, les urgences, les pénuries de ressources et le conditionnement extérieur”.

Il n’a pas lu son discours. Il n’a pris que quelques feuilles avec des notes qui servaient d’aide-mémoire. Il n’avait pas besoin de critiquer le gouvernement précédent et même Daniel Scioli. «Nous avons trouvé de nombreux endroits en situation d’abandon. L’infrastructure de la province. Il est également vrai que cela est attribuable à des situations structurelles plus anciennes », a-t-il déclaré.

L’une des réalisations de sa direction qui se démarqua le plus fut l’augmentation du nombre de visiteurs sur la côte atlantique et la saison historique de Mar del Plata et de différentes villes de la côte. Il a également souligné la décision de limiter l’augmentation des tarifs, des péages et du carburant, et a associé certaines des mesures à une continuité dans la province que le président Alberto Fernández a prises dans le pays.

Dans cette ligne, il a dit: «Les décisions prises par le gouvernement et la législature ont des résultats. Si nous savons bien viser, où mettre les ressources et qui favoriser, nous allons renverser la crise et nous allons remettre la province sur pied ».

En ce qui concerne le contrôle des tarifs, il a souligné sa décision de suspendre l’augmentation de l’électricité pendant six mois et d’annuler la mesure que María Eugenia Vidal avait prise. «À notre arrivée, une partie du scrutin a été payée en dollars. Nous avons procédé à un examen complet de ces accords. Nous voulons également voir quels ont été les bénéfices du secteur et si les investissements ont été réalisés. Les gains doivent être équitables », a-t-il expliqué.

En accord avec le discours d’Alberto Fernández au Congrès, Kicillof a déclaré que “Pour la province, il n’y a rien de pire qu’un plan néolibéral” et que “le néolibéralisme ne doit jamais revenir gouverner”. «La province de Buenos Aires est le cœur productif du pays. Il représente 40% de ce que le pays produit et compte 30% de travailleurs inscrits. Cela nécessite tous les instruments que le néolibéralisme a mis de côté », a-t-il déclaré.

Au cours de son discours, il a également passé en revue la chute des principaux indicateurs. La baisse de l’activité industrielle, la perte d’emplois et la baisse des revenus. Il a utilisé l’évaluation de la gestion de Vidal pour comparer ce qui a été fait dans le passé et ce que son gouvernement a fait aujourd’hui. Il est allé et est retourné dans le temps, donnant des détails sur ce qu’il a trouvé dans les comptes publics et les bâtiments de l’État.

En plus de son cabinet et des maires, il y avait des représentants du kirchnerisme dans les locaux: le ministre de l’Intérieur, Eduardo “Wado” de Pedro; le député national Andrés “Cuervo” Larroque et le propriétaire de Suteba, Roberto Baradel. Était également présent le chef des grands-mères de la Plaza de Mayo, Stèle de Carlotto.

Tout au long de la session, il a critiqué le passé avec sa propre évaluation des premiers mois de gouvernement. “Il s’agissait d’une politique économique cohérente au cours des quatre années. La même politique de bas salaires, d’ajustement monétaire et budgétaire. Un ensemble de mesures classique. Il avait un corrélat dans la province. Il y a eu un très fort ajustement budgétaire “, a-t-il décrit, faisant référence aux efforts de Mauricio Macri et María Eugenial Vidal.

Nouvelles en développement ….