Axel Kicillof cherche à éviter un défaut de paiement de la dette provinciale au cours de son premier mois en tant que gouverneur

Le gouvernement d’Axel Kicillof cherchera à éviter un défaut de paiement de sa première échéance de dette en dollars le mois prochain. Le gouverneur de Buenos Aires a sommé les créanciers de la province de reporter le paiement de quelque 275 millions de dollars, entre 248 millions de dollars de capital et 28 millions de dollars d’intérêts.

Bien que l’échéance en termes nominaux soit supérieure, les obligations cotent actuellement avec une parité de 66%.

La date d’expiration est le 26 janvier et il ne dispose que de 10 jours de grâce après cette date pour ne pas être déclaré en défaut, ont expliqué des sources du marché à Infobae.

Et bien que les sources aient souligné qu’il existe une bonne prédisposition des deux parties à parvenir à un accord – car il n’est pas bon que la caution soit en défaut – elles ont averti que le délai pour parvenir à un accord est court.

De plus, compte tenu de la structure des bonus, qui comporte une clause d’action collective (CAC), Un accord de 75% des détenteurs de cette obligation 2021 est nécessaire pour modifier les conditions de paiement.

“Ce que le gouvernement veut, c’est reporter le paiement des 275 millions de dollars et aligner la restructuration sur celle proposée par le gouvernement national, mais jusqu’à présent, il n’a proposé aucune prime en retour”, a indiqué la source du système financier.

Dans une autre langue, une déclaration du ministère des Finances et des Finances de la province de Buenos Aires a fixé le même objectif: “La situation financière de la province a été gravement affectée par la récession subie ces dernières années par l’économie argentine, qui a fortement affecté le secteur industriel et l’activité économique qui se déroule sur le territoire de Buenos Aires”il a exprimé.

“Cet appel est lancé dans le cadre des politiques d’endettement que mènent à la fois le gouvernement national et le gouvernement provincial et sollicite immédiatement un allégement financier temporaire concernant les obligations de paiement à court terme en question”, a précisé le portefeuille. qui mène Pablo Lopez.

«Notre plus grande conviction est dans la dette de la province de Buenos Aires, étant donné qu’elle est excessivement punie par la peur totalement injustifiée que suscite Kicillof parmi les investisseurs, concernant une prétendue restructuration agressive. Pour AdCap, le traitement des détenteurs de dettes sera bénin », a-t-il déclaré.

Il convient de rappeler que lors de la gestion des Kicillof en tant que ministre de l’économie du gouvernement de Cristina Kirchner, il y a eu un nouveau défaut de paiement de la dette souveraine en 2014, lorsque les deux ont refusé d’accepter une solution proposée par le président de la Banque centrale, Juan Carlos Fábrega.

Pour cette raison, il a appelé “les détenteurs d’obligations publiques, 750 millions USD d’obligations à 10 875% échéant en 2021, pour partager leurs points de vue sur la manière d’obtenir un allégement financier temporaire pour la province”.

Un comité de créanciers dirigé par le fonds d’investissement Greylock Capital a engagé les cabinets Mens Sana Advisors et BroadSpan Capital comme conseillers financiers.

Mens Sana a été fondée par l’exécutif Marcelo Delmar, ancien directeur de BNP Paribas; BroadSpan a débuté en 2001 et travaille sur la restructuration de la dette, les fusions et le financement d’entreprises en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Partenaire fondateur d’AdCap, Javier Timerman, avait exprimé à Infobae il y a longtemps, il a recommandé à ses clients de s’impliquer dans les journaux de Buenos Aires.

Comme le gouvernement national de Alberto Fernandez, Kicillof a basé la sanction de la loi d’urgence économique sur la nécessité d’améliorer les conditions de vie de la population, mais en réalité l’augmentation des ressources sera utilisée pour le paiement des engagements extérieurs.