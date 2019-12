Axel Kicillof n'a pas obtenu la loi pour augmenter les impôts dans la province de Buenos Aires

Finalement la dernière opportunité pour la loi fiscale 2020 a été traitée et l'année législative s'est terminée pour la province de Buenos Aires. Le fonctionnaire Frente de Todos n'est pas parvenu à un accord avec la banque majoritaire d'Ensemble pour le changement au Sénat – il compte 26 des 46 sénateurs – qui ont défini de ne pas accompagner la hausse des taxes foncières.

Maintenant, le gouverneur Axel Kicillof Vous devez attendre le début des sessions ordinaires pour pouvoir obtenir l'approbation d'une nouvelle loi fiscale et, en attendant, continuer à régir celle promulguée en 2019 par la direction de María Eugenia Vidal. L '"espoir" qu'il pourrait y avoir une session lundi prochain a été complètement écarté quand on a appris que l'administration avait accordé des congés à tous les fonctionnaires de la province et au vice-gouverneur et chef du Sénat Veronica Magario J'avais déjà avancé qu'il n'y aurait aucun changement à cet égard.

«Nous avons eu notre réunion de groupe et nous avons convenu que Nous n'accompagnerons aucun projet incluant une augmentation de 75% des taxess », a-t-il souligné Infobae le sénateur de Just for Change, Agustin Maspoli. Le vice-président de la commission provinciale du Budget du Sénat provincial a déclaré que "nous avons l'engagement de donner les outils au gouverneur et ils ont avancé en plusieurs modifications et une réduction dans certains secteurs a été réalisée, mais nous avons besoin de plus de détails de la part de l'officialisme et, en plus , préviennent que le bloc a pris la décision de ne pas voter une loi où l'augmentation des impôts est si élevée.

Du front de tous, ils ont indiqué que la patience était épuisée en ce qui concerne la position du banc JxC. "Nous avons négocié et cédé, nous n'avons pas réussi à commencer à discuter de la question, nous avons donc retiré la règle et la bonne affaire est finie et oublions les accusations qu'ils demandent", ont-ils déclaré depuis le siège du gouvernement de Buenos Aires.

Hier, à la dernière minute, le ministre de l'Économie est arrivé au sénateur, Pablo Lopez pour expliquer les détails aux sénateurs et à la fin de la journée, il était passé de 2,6 millions d'articles immobiliers atteints par le sommet de l'augmentation à seulement un million. Malgré cette réduction de JxC, ils sont déterminés à le ramener à zéro car ils comprennent que "cela frappe la classe moyenne qui sont nos électeurs".

La discussion a été à l’échelle la plus élevée, mais la taxe établit des augmentations comprises entre 15% et 75% pour les propriétés urbaines. Où dans la première étape se trouvent les maisons avec une évaluation fiscale correspondant à 2019 jusqu'à 303 705 $; jusqu'à 35%, entre 303 705 $ et 498 021 $; jusqu'à 50%, entre 498 021 $ et 680 877 $; jusqu'à 75%, si l'évaluation fiscale est supérieure à 680 877 $.

Dans le cas de l'immobilier rural, les augmentations sont également de l'ordre de 15% à 75%. "Un système de segmentation a été établi qui profite aux petits et moyens producteurs à partir de 15% pour les propriétés de moindre valeur", a déclaré le ministre de l'Économie. Pablo Lopez.

De l'ordre de 15% d'augmentation lorsque les évaluations foncières atteignent 260 870 $; 35%, entre 260 870 $ et 816 075 $; 55%, entre 816 075 $ et 3 millions de dollars; 55%, plus de 3 millions de dollars et lorsque la superficie du terrain est inférieure ou égale à 2 000 hectares; 75% lorsque les évaluations dépassent 3 millions de dollars et la superficie de plus de 2 000 hectares. La composante de base de la taxe foncière correspondant aux terres rurales aura un montant minimum de 1 034 pesos.