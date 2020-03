Axions pourrait révéler comment la matière a conquis l’univers

Obtenez une troisième victoire potentielle pour

particules hypothétiques appelées axions.

Si les particules subatomiques existent, elles

pourrait résoudre deux énigmes pressantes de la physique des particules: la source de l’obscurité

matière qui remplit les galaxies de masse invisible, et la raison pour laquelle les interactions

entre les quarks – les particules qui composent les protons et les neutrons – adhèrent à un

une certaine symétrie de la nature, appelée symétrie CP, que d’autres types d’interactions de particules

éviter.

Maintenant, deux chercheurs disent que les axions pourraient

résoudre un troisième problème épineux: pourquoi l’univers est fait principalement de matière, alors que

l’antimatière est rare. Dans le premier univers, l’axion aurait pu se comporter de manière à produire

un excès de matière, les physiciens des particules

Raymond Co et Keisuke Harigaya le suggèrent dans les lettres d’examen physique du 20 mars.

«Ils ont une idée qui a toutes les

les bons ingrédients pour faire des choses intéressantes », explique le physicien Michael Dine

de l’Université de Californie, Santa Cruz. Mais il reste à voir si

l’idée peut reproduire pleinement les propriétés du cosmos, dit-il. “C’est

l’un de ces cas où le diable est dans les détails. “

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Les scientifiques pensent que 13,8 milliards d’années

il y a quelques années, le Big Bang a donné naissance à des parties égales de matière et d’antimatière. Puisque la matière et

les particules d’antimatière s’anéantissent lorsqu’elles se rencontrent, cela aurait laissé un univers

rempli d’énergie pure. Donc, à mesure que l’univers évoluait, un processus doit avoir

la matière préférée par rapport à l’antimatière, mais les scientifiques ne savent toujours pas

arrivé. Certains chercheurs pensent, par exemple, que les neutrinos ont joué un rôle (SN: 25/11/19).

Now Co, de l’Université du Michigan à

Ann Arbor et Harigaya, de l’Institute for Advanced Study de Princeton,

N.J., propose une nouvelle idée de la manière dont la matière a pris le dessus. Il est basé sur

évolution du champ axionaire, une couverture éthérée hypothétique qui imprègne

l’espace, semblable à la façon dont un champ électrique s’étend autour d’une charge électrique.

Oscillations dans la force du

le champ d’axion correspond aux particules d’axion. Imaginez un marbre au fond d’un

bouteille de soda en plastique: secouez la bouteille, et le marbre se tortillera en arrière et

dans l’un des divots à la base de la bouteille. Des mouvements similaires dans un

le champ d’axion engendre des axions. Dans le premier univers, le champ d’axion aurait eu

beaucoup d’énergie, avant de s’installer dans l’état d’énergie le plus bas possible – akin

à un marbre haut sur le mur de la bouteille de soda glissant dans le divot.

Ce que Co et Harigaya proposent, c’est qu’à la place

de rouler directement sur le côté de la bouteille, le champ d’axion aurait plutôt

en spirale autour de la bouteille vers le bas. À travers une séquence d’interactions

impliquant la force forte, qui lie les quarks ensemble, et la force faible,

qui produit certaines désintégrations radioactives, cette spirale, dit Co, “va

pour conduire à une production de plus de matière que d’antimatière dans le premier univers. ”

Les scientifiques recherchent actuellement

axions, par exemple avec l’expérience Axion Dark Matter à Seattle (SN: 3/6/20). Co

et la théorie de Harigaya prédit, cependant, que les axions seraient un peu plus

massif que ce que recherche ADMX. De futures expériences, telles que l’Observatoire International d’Axion, pourraient rechercher ces particules plus volumineuses.

Cependant, les chiffres ne fonctionnent pas encore tout à fait: l’étude prédit environ 100 fois plus de matière noire que nécessaire pour expliquer les observations de l’univers. Mais certaines considérations supplémentaires pourraient être en mesure de corriger ce décalage, Co et Harigaya disent, par exemple, s’il existe une autre particule massive que les scientifiques n’ont pas encore découverte.