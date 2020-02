AySA renouvellera 60 kilomètres de canalisations dans la ville de Buenos Aires

Dans le but de bénéficier à un million d’habitants de la ville de Buenos Aires, AySA a commencé ce vendredi avec la rénovation de 60 kilomètres de canalisations pour améliorer les canalisations du système pluviocloacal.

La mise en œuvre de ces travaux de maintenance a été réalisée par sa présidente, Malena Galmarini, et sera exécutée sur une période de 7 ans.

La première partie du plan sera réalisée au cours de l’été puisque le transit de la ville de Buenos Aires diminue considérablement.

En outre, il convient de noter que les travaux effectués n’affecteront pas la fourniture normale des services d’eau potable et d’égouts.

Dans ce contexte, Galmarini a déclaré: «Il est très important de prendre soin du système du centre historique, car aujourd’hui, nous pensons non seulement à l’expansion du réseau, mais aussi à un réseau de collecte des eaux usées renouvelé, plus efficace et avec une plus grande capacité de conduite. dans l’ancienne radio de la ville de Buenos Aires ».

Pour réaliser ces travaux, une méthode est développée qui consiste à insérer un nouveau tuyau dans le tuyau existant (tel qu’un STENT), en rénovant le réseau de manière plus efficace et durable sans ouvrir de tranchées ouvertes.

Les œuvres qui composent la première partie de l’année sont situées à:

– Av. Brasil à 600, entre le Pérou et Chacabuco.

– Av. Santa Fe 2000 et 2100, entre Ayacucho et Uriburu.

– Av. Entre Ríos à 900, entre les États-Unis et Carlos Calvo.

– Av. Entre Ríos à 100, entre Cochabamba et Constitución.

AySA rappelle à ses utilisateurs que s'ils ont des questions, ils peuvent contacter le Call Center, via le numéro 0800-321-AGUA (2482) pendant 24 heures, ou via leurs canaux officiels:

