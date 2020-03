Bachelet met en garde contre le coût social mondial des mesures contre COVID-19 | Couverture

Vendredi, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a demandé à la communauté internationale de considérer l’impact social et humanitaire que les mesures de confinement du coronavirus peuvent avoir sur de nombreuses personnes, en particulier les plus défavorisées.

“COVID-19 est un test pour nos sociétés, nous nous adaptons comme nous pouvons au virus, et la dignité et les droits humains doivent être au centre de cet effort, non négligés”, a déclaré Bachelet dans un communiqué.