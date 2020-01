“Bad Boys for Life” règne au box-office sur “The Gentlemen”

LOS ANGELES, 26 janvier (Variety.com) – “The Gentlemen” (STX) s’est avéré sans concurrence pour “Bad Boys for Life” (Sony), qui a une nouvelle fois battu ses concurrents en levant 34 millions de dollars cette semaine.

Ce box-office était suffisant pour que la paire formée par Will Smith et Martin Lawrence dépasse les 100 millions de dollars et occupe le numéro un pour la deuxième semaine consécutive. Le film continue d’impressionner par sa bonne progression et a généré 130 millions aux États-Unis à ce jour.

Bien que “The Gentlemen” ait fait ses débuts respectables au cours du week-end, il est probable que “Bad Boys for Life” ait affecté son noyau démographique, car il s’agit également d’une comédie d’action destinée au public masculin.

Il a fait ses débuts à la quatrième place, recueillant 11 millions dans 2 165 chambres, tout en atteignant 22,5 millions dans le monde.

Le film, réalisé par Guy Ritchie et avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam et Henry Golding, raconte l’histoire d’un expatrié américain cherchant à sortir d’un empire de la marijuana basé à Londres, bien que le plan ne fonctionne pas comme prévu.

Le film d’horreur “The Turning” (Universal) a fait ses débuts en sixième position, avec 7,3 millions. Étonnamment, malgré une cote «F» sur CinemaScore, il a eu une meilleure première que «Cats», l’échec le plus récent du studio, qui a perdu 100 millions avec la production.

En deuxième position, “1917” (Universal) a continué d’impressionner avec un solide 15,8 millions lors de son troisième week-end sur les écrans. Le film réalisé par Sam Mendes sur la Première Guerre mondiale est considéré comme le favori des Oscars de cette année.

En ce qui concerne les jalons historiques, “Star Wars: Rise of Skywalker” (Disney) a dépassé la barre des 500 millions dans les cinémas américains, l’un des 15 films qui l’ont atteint. Globalement, il a levé 1 046 millions d’euros.

