Bad Bunny change le sexe a plus de seins arrière que Chiquis et Niurka

La chanteuse surprend ses fans dans sa nouvelle vidéo “I dog alone” Bad Bunny change de sexe Elle a plus de seins et de fesses que Chiquis et Niurka

Il y a quelques jours, le chanteur Bad Bunny a surpris ses fans, et le monde entier, avec sa nouvelle vidéo, “I dog alone”, où il change de sexe et montre qu’il a plus de seins et de fesses que Chiquis et Niurka eux-mêmes.

“Je chien seul! Est-ce que quelqu’un la connaît? Jour 183 de quarantaine. La vidéo la plus populaire… est déjà sortie !!! Lien dans ma bio #YHLQMDLG », a écrit Bad Bunny dans ce post, sur son compte Instagram officiel, qui compte déjà environ 5 millions de likes et commentaires de toutes sortes.

Parmi les célébrités qui ont réagi à cette photo du chanteur, on trouve l’actrice Leli Hernández, qui l’a confondu avec “La Rosalía”. Aussi, la chanteuse Alex Sensation, qui lui a demandé si “elle était célibataire”.

Pour sa part, le chanteur colombien J Balvin, avec qui Bad Bunny a collaboré sur l’album “Oasis”, lui a simplement envoyé une émoticône rose rouge, qui a fait plus de 13 mille likes. Le réalisateur Gilbert Sosa a écrit: “Bad Bunny donne une nouvelle lumière au genre, quelle fierté d’avoir un tel artiste.”

“Je me déclare lesbienne maintenant, #niunamas”, “Tet … !!!”, “Je pense que tu as une compétition de chi …”, “Haha, qu’est-ce qui nous est arrivé aujourd’hui qui nous a donné tout pour nous habiller en femme #LaCuarentena”, “Que Je ne m’y attendais pas “,” Tu te sens belle “, vous pouvez lire dans plus de commentaires.

Bien que peut-être d’autres types de réactions étaient attendus, les utilisateurs étaient ravis du nouveau look de la chanteuse: “Mamacita”, “Vos montagnes sont plus grandes que les miennes”, “Mon nouveau fantasme sexuel”.

Un admirateur de Bad Bunny a reconnu le travail du chanteur et lui a dédié le message suivant: «Le scandale généré en voyant un ARTISTE soutenir les femmes et la façon dont il le fait est impressionnant… C’est parfait que tout le monde ne l’aime pas (c’est normal ), nous ne sommes pas tous d’accord avec quelque chose, mais c’est un artiste qui PEUT FAIRE TOUT CE QU’IL VEUT AVEC SON ART ».

Les «attaques» sur cette photo et sur la vidéo «Je perreo seule», où Bad Bunny montre qu’elle a plus de seins et de fesses que Chiquis Rivera et Niurka, ne pouvaient pas manquer: «Mais si vous êtes gay, pas question», «Que un gars tellement ridicule! »,« Nous méritons le virus et bien plus encore »,« La vérité est que vos vidéos vont de mal en pis, imaginez que ce type de vidéos est vu par des enfants[email protected]Que penseraient-ils?

«Vous vous déguisez en modèle hégémonique d’une femme qui ne représente aucun d’entre nous. Il ne représente que les femmes consommées par vos hommes cis hommes misogynes », a écrit un internaute.

Un utilisateur a pris les choses plus calmement et a demandé: “Tout le monde critique et je me demande seulement si elles sont réelles”, tandis qu’un autre a interrogé Bad Bunny: “Comment sont faites ces tet …?”.

“Littéral, il a plus de poitrine que moi, hahaha, pour ne pas dire vulgaire”, “Vraiment, il faut une merde … pour arriver à faire ce genre de chose”, “Quelle insulte pour les homosexuels”, “Comment diable mettre le chi…? »,« Concept ridicule d’une femme que vous avez ».

