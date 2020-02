Bain de masse pour l’indépendantiste Puigdemont aux portes de l’Espagne

Les indépendantistes catalans donneront samedi un bain de masse dans le sud-est de la France au président régional Carles Puigdemont qui, depuis son départ à l’étranger après la tentative de sécession de 2017, n’avait jamais été aussi proche de l’Espagne.

Le leader séparatiste proposera à partir de midi (11H00 GMT) un grand rassemblement dans le parc des expositions de Perpignan, à seulement 25 kilomètres de la frontière franco-espagnole, dans lequel les organisateurs s’attendent à une fréquentation entre 70 000 et 100 000 personnes.

Jusqu’à l’obtention récente de son immunité de député européen, après une longue bataille judiciaire, Puigdemont avait évité de se rendre en France pour sa collaboration policière étroite avec l’Espagne, où il attend un dossier de sédition pour l’échec de la sécession.

Dès le début, des milliers de Catalans équipés de drapeaux séparatistes et de photographies de leur chef, arrivant en voiture, en train ou dans les 600 autocars affrétés par l’organisation, ont commencé à remplir l’espace devant une scène avec le slogan “La République au centre du monde” “.

“Puigdemont est constant et persévérant, il ne perd pas patience et nous montre que si nous insistons, nous pouvons atteindre notre objectif”, a expliqué Maria Pagué, une ingénieure de 25 ans originaire de Gérone, la ville de l’ancien leader catalan.

Pour Puigdemont, qui a prodigué des voyages en Europe, c’est particulier: la région a appartenu pendant des siècles aux territoires de langue catalane et, bien que l’Espagne l’ait cédée en 1659, pour les nationalistes c’est la “Catalogne du Nord”.

“Nous sommes entrés en Catalogne. Très heureux et excité de prendre du recul sur la terre catalane en tant que peuple libre après plus de deux ans et trois mois d’exil”, a-t-il tweeté en arrivant dans la région vendredi.

La nuit, il a assisté au match de rugby de l’équipe locale, l’USAP, dont la chemise porte les couleurs du drapeau catalan, et ce samedi, avant le rallye, il a des réunions avec les autorités locales.

– Négociation avec Madrid –

L’hommage à Puigdemont survient à un moment sensible pour la politique catalane, au milieu de la tension entre les différentes formations séparatistes et juste après le début d’une négociation avec le gouvernement espagnol.

Considéré par lui comme le “président légitime” qui a été limogé par Madrid après avoir organisé un référendum et proclamé une république catalane ratée, Puigdemont jouit du charisme parmi les séparatistes les plus radicaux.

Son influence est remarquable: le président régional Quim Torra a été nommé par lui, qui a poussé son parti Ensemble pour la Catalogne à maintenir des attitudes encore hostiles à Madrid.

Cela a conduit à l’affrontement avec la Gauche républicaine de Catalogne (ERC), ses alliés du gouvernement régional depuis 2016, emmené de prison par son ancien vice-président Oriol Junqueras, condamné à 13 ans de prison pour l’échec de la sécession.

Cette formation, dont les progrès dans les enquêtes menacent la direction de Ensemble pour la Catalogne, a opté pour le dialogue avec le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez, arrivé au pouvoir en juin 2018, promettant une distension dans la région.

Le début de la négociation entre les deux parties était une condition de l’ERC pour faciliter la réélection de Sánchez en janvier, dans un geste observé avec suspicion par Puigdemont et ses partisans.

“Nous ne pouvons jamais faire confiance à Madrid. Ce sont les mêmes personnes qui ont envoyé la police lors du référendum ou limogé notre gouvernement”, a déclaré Mercè Bueso, un retraité de 65 ans déplacé à Perpignan.

La tension croissante entre les deux formations a conduit Torra à annoncer l’appel à des élections régionales anticipées mais n’a pas encore fixé de date.

Dans ce contexte, les deux formations se battant pour la direction séparatiste, les principaux dirigeants de la liberté de l’ERC seront absents de l’acte dans lequel, cependant, l’intervention par vidéo ou lettre de Junqueras est prévue.

Les camarades de Puigdemont au Parlement européen et les anciens ministres régionaux, Toni Comín et Clara Ponsatí, prononceront également un discours, tandis que Torra et l’ex-président régional Artur Mas seront parmi les participants, qui en 2012 ont tourné la région vers la sécession.