“Bake Off”: l’erreur inhabituelle d’un participant lors de la préparation d’un gâteau “velours rouge” a réveillé les blagues dans les réseaux

Comme dans tous les programmes Bake Off, dans le deuxième envoi de cette nouvelle saison de réalité gastronomique Telefe, les participants ont dû relever un défi technique et créatif. A cette occasion, c’est l’entraîneur qui a le plus compliqué les concurrents: ils devaient faire un gâteau pâtissier américain classique, un “velours rouge”.

Les jurés, Christophe Krywonis, Damián Betular et Pamela VillarIls ont invité les participants à s’approcher de la table où se trouvait l’échantillon de gâteau, afin de pouvoir l’observer en détail et de noter toutes les informations nécessaires pour l’imiter parfaitement.

A partir du moment où ils ont entendu le nom du gâteau qu’ils devaient faire, les participants s’est dit préoccupé par la difficulté qu’il présente et, même, beaucoup d’entre eux ont révélé qu’ils n’avaient jamais fait un gâteau de ces caractéristiques.

“Je veux mourir, comment vais-je faire ça”, s’est-il plaint Agustina. “Je vous dirais que c’est le seul gâteau que j’ai fait et que personne n’a mangé”, a-t-il déclaré. Gabriel. “Je suis frit”, souligna-t-il Gerardo. “Je n’ai aucune idée de comment faire ce gâteau”, a ajouté son incertitude Damien.

Immédiatement, Twitter a été le lieu choisi par les fans de l’émission à vider leur indignation par l’humour et l’ironie, remarquant l’ignorance des participants à propos d’un gâteau aussi célèbre.

La vérité a été vue dans la cuisine, installée dans la tente pittoresque qui a été montée spécialement pour le programme mené par Paula Chaves. Comme toujours, différents participants ont été confrontés à différents problèmes et éventualités qui pourraient survenir. Mais l’un d’eux, Gabriel a fait une erreur qui, encore une fois, n’est pas passée inaperçue auprès des adeptes du programme.

“Je mets du sucre impalpable à la place de la farine», A déclaré l’employé administratif de 49 ans, tout en fermant les yeux en signe de désespoir. «Je ne peux pas confondre ces deux choses. Cela m’a fait exploser, ça m’a tué », a-t-il avoué, tandis que Paula Chaves a annoncé qu’il ne restait qu’une heure pour terminer le gâteau, la moitié du temps total dont ils disposaient pour leur création.

Un de ses compagnons, RitaIl lui a dit de sortir son gâteau du four et de prendre des décisions sans perdre de temps. “C’était une capitale maladroite», A-t-il dit, totalement surpris et gêné par son erreur.

Ses compagnons lui ont donné du lait, du sucre impalpable et du fromage qui restaient de ses préparations et il a pu achever sa tâche. Bien sûr, il n’a pas obtenu un bon résultat. “C’est à moitié rustique, c’est bâclé”Dit Betular quand il a essayé le gâteau. Gabriel était sincère: «Esthétiquement, je porte un zéro. “

Il ne s’est pas non plus démarqué dans le défi créatif et a été choisi par le jury comme l’un des trois pires candidats de la journée. Heureusement pour lui, ils l’ont sauvé et c’est Martina qui a dû quitter la réalité.

Bien sûr, dans les réseaux sociaux, son erreur inhabituelle n’est pas passée inaperçue et de nombreux commentaires, blagues et mèmes avec le hashtag #BakeOff ont été dédiés à Gabriel et son velours rouge raté.

«Gabriel a mis du sucre impalpable au lieu de la levure de farine. Cette distraction ne vous l’a pas volé », était l’un des commentaires. “Tout va mal pour Gabriel, c’est moi”, a expliqué un autre internaute. “Quelqu’un embrasse Gabriel pour l’amour de Jebus”, ont-ils déclaré dans un message. “Mais se sont-ils inscrits à Bake Off parce qu’ils ont passé un bon moment avec le gâteau éponge ou le savent?», Ont-ils également demandé.