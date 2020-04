Baltasar Garzón, avocat d’Emilio Lozoya, livre coronavirus; va récupérer à la maison

Baltasar Garzón, ancien juge espagnol, a été libéré de la clinique Ruber de Madrid pour pneumonie bilatérale en raison de corinavirus (Covid-19) pour lequel il a été admis le 24 mars.

Par une déclaration, le procureur Emilio LozoyaIl a expliqué qu’à partir de ce vendredi 3 avril, sur prescription médicale, il poursuivra le traitement dans l’isolement absolu à son domicile, pendant 14 jours.

En plus de donner la bonne nouvelle de sa sortie, il a remercié les médecins, la santé, les auxiliaires et ceux qui s’occupent de la nourriture, du nettoyage et des soins des malades et des malades, pour “l’énorme travail qu’ils font”.

“Je n’ai pas pu voir leurs visages, ni dire au revoir avec un câlin, j’ai seulement pu voir leurs yeux, derrière les lunettes et les masques d’isolement, mais dans chacun d’eux j’ai vu des regards propres de vocation, d’abnégation, de sacrifice, d’harmonie et de dévouement aux autres. . Je vous serai toujours redevable “, a-t-il écrit Baltazar Garzón.

