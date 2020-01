Banco España: la réforme du travail a été un levier efficace pour créer des emplois | Économie

Ce soir, le gouverneur de la Banque d’Espagne, Pablo Hernández de Cos, a demandé au gouvernement un programme de réformes structurelles et a fait valoir que la réforme du travail de 2013 était un “levier efficace” pour créer des emplois.

A l’issue de la session du forum de la journée des investisseurs en Espagne, le gouverneur a déclaré devant les ministres de l’industrie, Reyes Maroto et des Affaires étrangères, Arancha González, et le président du CNMV, Sebastián Albella, qu’il est nécessaire de “reprendre” les réformes structurelles sur les marchés des facteurs et des produits pour améliorer la compétitivité de l’économie espagnole.