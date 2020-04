Bankia a gagné 54,14% de moins jusqu’en mars après avoir alloué 125 millions en raison de la crise des coronavirus | Entreprise

Bankia a réalisé un bénéfice net de 94 millions d’euros au premier trimestre 2020, ce qui représente une baisse de 54,14% sur un an, après affectation de 125 millions d’euros à la pandémie de coronavirus, l’entité a informé le superviseur espagnol de la marché national, la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV).

L’entité aurait gagné 11,3% de moins sans cette dotation extraordinaire, qui ne l’a pas empêchée de rester parmi les banques les plus solvables, avec un ratio de fonds propres CET1 de «pleine charge» (hors gains latents en capital souverains) de 12 , 92%, “bien au-dessus des exigences réglementaires”.

Le président de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, a expliqué qu’avec cette décision ils entendent renforcer davantage leur bilan pour “soutenir les familles et les entreprises espagnoles”, car ils sont conscients que leur responsabilité en ce moment est “d’être très proche de la la société “quand vous en avez le plus besoin.

Par conséquent, le moratoire hypothécaire a été étendu à 12 mois et la période de grâce pour les prêts personnels à la consommation, jusqu’à six mois, entre autres initiatives.

Jusqu’à présent, ils ont reçu plus de 19 400 demandes de moratoire hypothécaire et 14 100 demandes de crédit à la consommation

Le crédit client brut s’établit à 121 029 millions d’euros au premier trimestre, 0,3% de plus qu’à fin 2019, avec un taux de délinquance en baisse de 130 points à 4,9% et un taux de couverture de soldes douteux, qui s’améliore de 1,3 point et atteint 55,3% par rapport au trimestre précédent.

Selon l’entité, bien que COVID-19 ait eu un impact sur la nouvelle production de crédit en mars, le solde créditeur a augmenté de 9,5% en glissement annuel dans le secteur d’activité.

Les formalisations en hypothèques progressent de 5,5% dans le taux interannuel, et celles des entreprises, 10,4%, tandis qu’en consommation la baisse est de 13,9%.