Barahona plaide coupable d’avoir tué sa fille adoptive en Floride

Carmen Barahona, 69 ans, a plaidé coupable d’homicide involontaire coupable au premier degré et de maltraitance à enfant aggravée par la mort de Nubia Barahona. Le corps de l’enfant a été retrouvé le 14 février 2011, imprégné de produits chimiques à l’arrière du camion de son père, sur l’Interstate 95 dans le comté de Palm Beach.

Le père, Jorge Barahona, 52 ans, encourt la peine de mort s’il est reconnu coupable de la mort de la jeune fille. Le frère jumeau de Nubie, Victor, a également été aspergé de produits chimiques, mais il a récupéré puis a raconté aux enquêteurs les sévices dont ils ont été victimes dans la maison de la région de Miami.

La procureure de l’État de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, a déclaré vendredi dans un communiqué que la lecture de la peine de Carmen Barahona serait reportée jusqu’à ce qu’elle témoigne contre son mari, comme l’accord l’exige.

“En vous accordant aujourd’hui un accord sur le plaidoyer et en aidant au procès de votre mari, nous sommes un pas de plus pour aider la victime survivante dans cette affaire à voir que la justice prévaut pour lui et sa sœur jumelle décédée, Nubia”, a déclaré Rundle. .

L’affaire a assombri le Département d’État des enfants et des familles car, malgré plusieurs allégations d’abus contre des jumeaux, peu a été fait. Au fil du temps, l’État a versé à Victor Barahona un accord de cinq millions de dollars.

Chilling! Ils trouvent des langues humaines dans des bocaux au sous-sol d’une maison en Floride

Ils trouvent des langues humaines dans des bocaux et autres restes trouvés par un inspecteur immobilier au sous-sol d’une maison à Gainesville, dans le nord de la Floride, qui y aurait été oublié par un chercheur médical de l’Université de Floride (UF), niché dans la même ville.

Les restes, trouvés lundi et bien conservés, datent des années 1960, selon le média numérique First Coast News.

Le fait est devenu connu lorsqu’un inspecteur en bâtiment qui a effectué des calculs de réparation a trouvé au moins six bocaux avec des restes humains.

Les bouteilles contenaient des langues et du tissu thyroïdien, soi-disant stockés dans leur ancienne propriété par le Dr Ronald Baughman, un pathologiste qui, apparemment et lorsqu’il s’est éloigné il y a plusieurs années, les a laissés oubliés.