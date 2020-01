Barceló prévoit de clôturer 2019 avec un bénéfice net d’environ 180 millions d’euros, son deuxième meilleur résultat | Les entreprises

Le groupe Barceló prévoit de clôturer 2019 avec un bénéfice net d’environ 180 millions d’euros, ce qui constituerait le deuxième meilleur résultat de son histoire, après les 243 millions qu’il a réalisés en 2017.

Bien que le secteur du tourisme en 2019 ait été caractérisé par l’instabilité et un environnement concurrentiel complexe, le résultat de facteurs tels que le ralentissement de l’activité économique; la chute de Thomas Cook ou le ralentissement des arrivées de touristes internationaux dû au changement de cycle auquel l’industrie est confrontée à court terme, résultats du Groupe Barceló à la fin de l’année, ils sont restés solide pour la troisième année consécutive, touchant à nouveau des niveaux historiques, a indiqué la société dans un communiqué.

Ainsi, bien que le les chiffres ils sont toujours provisoire, le groupe estime que leur les ventes dépassera 3 100 millions d’euros, et que le Ebitda récurrent et le Bénéfice net consolidé seront similaires à ceux de l’année dernière, 350 millions d’euros et 180 millions d’eurosrespectivement.

Quant au division hôtelière, une augmentation de leur les ventes dans presque un 4% par rapport à 2018, atteignant 1 355 millions d’euros; une augmentation en pourcentage similaire à celle calculée pour EBITDA de l’hôtel, qui devrait être proche de 320 millions d’euros.

Croissance de Barceló

Barceló Hotel Group a souligné que au long de 2019 la chaîne incorporée 12 nouveaux hôtels et 3 700 les chambres, portant votre offre à un total de 251 hôtels et 57493 chambres dans 22 pays.

L’expansion réalisée a permis au groupe majorquin de consolider sa position dans le Afrique du nord en entrant une nouvelle destination, Tunisie, où la chaîne s’est ouverte 6 hôtels, devenant ainsi le directeur de référence internationale dans le pays.

De plus, le acquisition d’un hôtel à Marrakech (Barceló Palmeraie) lui a permis de compléter sa présence dans les principales villes de Le maroc (Agadir, Casablanca, Fès et Tanger).

Dans Groupe hôtelier Barceló 2019 a continué de croître Émirats arabes unis, avec l’ajout de Dukes The Palm, à l’hôtel Royal Hideaway, situé dans le quartier exclusif de Palm Jumeirah; a renforcé sa présence en Europe continentale avec l’entrée en La Hongrie avec un hôtel situé en plein centre de Budapest; et a maintenu son engagement envers deux de ses principales destinations: Mexique et l’Espagne

Au Mexique, il a La construction de la phase IV du complexe Barceló Maya Grand Resort a été achevée avec l’inauguration d’un spectaculaire hôtel de 850 chambres réservé aux adultes (Barceló Maya Riviera), dont les clients ont accès à toutes les installations et services de la station; et Espagne, pays dans lequel le groupe a élargi son offre avec l’ouverture d’Occidental Fuengirola et de l’hôtel Almirante Bonifaz à Burgos.

De plus, tout au long de 2019, l’équipe de Expansion de Barceló Hotel Group a signé 18 nouveaux projets dans les destinations existantes et de nouveaux marchés comme Sri Lanka et Maldives, ce qui permettra de positionner la marque Barceló Asieet dans d’autres comme Pologne et Slovénie, entre autres.

Grâce à eux et aux contrats précédemment signés, la chaîne dispose d’un portefeuille de futures incorporations composé de plus de 25 hôtels et presque 7 000 chambres, desquels 14 établissements et 2500 chambres sera inauguré en 2020.

Il objectif du groupe majorquin est d’atteindre une taille qui consolide Barceló Hotel Group en tant que grand groupe hôtelier, positionné parmi les acteurs les plus importants du secteur dans le monde. Pour cela, il est prévu de continuer à travailler sur l’intégration de projets dans des destinations stratégiques en Europe continentale, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, sans oublier son engagement résolu à poursuivre sa croissance en Espagne.