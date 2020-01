Barcelone a profité des malheurs de Rome et battu au Camp Nou

Les quarts de finale de la Ligue des champions ils avaient une continuité dans la Camp Nou. Après la victoire du Real Madrid sur la Juventus et la victoire exceptionnelle de Bayern Munich dans Séville, les Catalans ont reçu le Rome avec la mission de réaliser le triomphe qui leur permet d’avoir une égalité plus accessible face au match revanche qui se jouera dans la capitale italienne.

Avec la présence de Lionel Messi, Diego Perotti et Federico Fazio, les équipes se sont rendues au tribunal avec une attitude parallèle opposée: alors que Barcelone recherché la possession et l’attaque constante, l’ensemble des Dites Francesco Il a opté pour la pression et le recul.

Malgré le sacrifice de la visite, la supériorité locale était très perceptible. L’initiative de Džeko il ne suffisait pas de déranger Ter Stegen, à la place de la hiérarchie de Rosario, Luis Suarez et Rakitic menacé de l’arrivée du but en Espagne. Même le Croate s’est écrasé sur le bâton qui a paralysé Alisson. L’égalité avait peu de vie la nuit européenne.

L’objectif est venu malheureusement des autres. Après une combinaison offensive, le casting de Ernesto Valverde il a profité des deux Daniele De Rossi contre. Le volant a subi la vitesse de la puce et quand il a voulu anticiper la star argentine il a délogé son coéquipier et a envoyé le ballon au fond du filet: 1 à 0.

Au début du complément, une grossière erreur de Umtiti pourrait lier le Rome, mais la fortune joua en faveur de Culé. Le centre français doutait à l’intérieur de la petite zone et Florenzi Il a tenté de capitaliser sur l’action, mais l’angle n’a pas favorisé l’attaquant. Le résultat sur le bâton a généré du suspense, bien que le jeu ait été annulé par un coup de pied de but.

En contrepartie, une nouvelle combinaison entre la société composée de Messi et Rakitic dérivé dans le deuxième but de Barcelone. Malgré la célébration de Umtiti celui qui a fini par envoyer le ballon au fond du filet était Manolas, le défenseur grec qui a prolongé la tragédie italienne.

Quelques instants plus tard, Gerard Piqué en position d’attaque transforme la victoire en victoire. Ex Manchester United profité d’un rebond de Alisson et a célébré le troisième. Naturellement, l’intervention de Luis Suarez dans la scène précédente, cela a affecté la conquête du défenseur.

Le résultat volumineux suggère que la série a été définie. Comme le combo de Di Francesco n’a même pas pu capitaliser sur l’erreur de Ter Stegen Tout indiquait que l’engagement était déjà résolu. Cependant, Dzeko Il avait son prix et est venu à la remise pour garder la flamme minimum de l’espoir de la capitale allumée. Le centre précis de Perotti et la définition concrète de l’ukrainien a signé la 3 à 1

Quoi qu’il en soit, une nouvelle tornade de Blaugrana est revenue au Rome à genoux Luis Suarez condamné le 4 contre 1 de sorte que le Barcelone se diriger vers demi-finales du tournoi le plus convoité du Vieux Continent. Avec les résultats volumineux Turin et Anfield, la logique indique que le Culé attendra le tirage au sort avec les Allemands, les Anglais et Madrid.