Barcelone annonce l’embauche du brésilien Matheus de Palmeiras

31 janvier (.) – Barcelone a annoncé vendredi l’embauche du milieu de terrain Matheus Fernandes, qui arrivera pour le début de la saison prochaine des Palmeiras du Brésil.

Matheus, 21 ans, a fait ses débuts à Botafogo en 2016 et l’année dernière, il est arrivé à Palmeiras, où il a joué 12 matchs et marqué un but.

“Le FC Barcelone et Palmeiras ont conclu un accord pour le transfert du joueur Matheus Fernandes Siqueira, qui rejoindra la discipline du Barça le 1er juillet 2020”, a indiqué le club dans un communiqué.

“Le coût de l’opération sera de 7 millions d’euros plus 3 millions d’euros en variables et le joueur signera un contrat pour les cinq prochaines saisons, jusqu’à la fin du parcours 2024/25, avec une clause de résiliation de 300 millions d’euros” .

Le Barça n’a pas donné plus de détails sur l’opération, mais le joueur a déclaré dans ses réseaux sociaux qu’il jouerait en prêt au Real Valladolid.

Le Barça avait annoncé plus tôt un accord avec Braga par l’attaquant portugais Francisco Trincao.

(Écrit par Javier Leira)