Barcelone pourrait surprendre sur le marché avec la signature d’un attaquant: un Argentin et un Uruguayen parmi les options

À la récente chute contre l’Atlético de Madrid pour les demi-finales de la Super Coupe d’Espagne, la performance irrégulière dans le tournoi local et le licenciement possible d’Ernesto Valverde, il a été ajouté pour quitter Luis Suarez pour pas moins de quatre mois, L’un des indispensables en attaque.

Compte tenu de ce recul sensible et considérant qu’Ousmane Dembélé continue d’être blessé, les médias espagnols ont révélé que il est possible que la boîte culé soit mise sur le marché à la recherche d’un remplaçant, parmi ceux qui se distinguent un Argentin, un Uruguayen, un Brésilien et un Mexicain.

Alors que Lautaro Martínez est l’idéal, le conseil d’administration ne veut pas précipiter ce qui serait l’un des “paris les plus désirés, les plus chers et les plus longs”, comme indiqué par le portail Mundo Deportivo. C’est pourquoi d’autres noms ont été mélangés, comme l’Uruguayen Christian Stuani

Le buteur expérimenté de Gérone (33 ans), qui compte 16 buts et 1 passe en deuxième division de football espagnol, serait l’un des candidats possibles. Le joueur dispose d’une clause de 25 millions d’euros.

La même figure a dans son contrat le jeune attaquant argentin Ezequiel Chimy Avila, pour lequel Barcelone serait également intéressé, comme le précise le journal catalan. Le joueur d’Osasuna “est un grand commissaire-priseur, très compétitif et très fort physiquement”.

Après la campagne, il l’a fait avec Flamengo, quand il a remporté le championnat local et la Copa Libertadores, le nom de Gabriel Barbosa. Le Brésilien de 23 ans, qui est retourné à l’Inter après une période de prêt, pourrait faire partie de une négociation pour que Arturo Vidal arrive au club italien.

Le Mexicain Carlos Vela a de nouveau sonné parmi les candidats. L’ancienne Real Sociedad avait déjà été testée par Barcelone et avait donné son approbation à l’époque, bien que finalement le conseil d’administration ait choisi Kevin Prince Boateng. Le joueur de 30 ans a 48 buts et 20 passes en 59 matchs en MLS.