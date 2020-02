Barcelone remporte le Camp Nou et dépasse Getafe à la date 24 de la ligue espagnole

Il Barcelone de Lionel messi recevoir le Getafe dans le Camp Nou, pour la date 24 de La Liga. Le casting réalisé par Quique Setién, qui tente toujours d’imprimer son tampon sur les joueurs de Blaugrana, doit ajouter les trois points s’il ne veut pas céder du terrain dans la lutte pour le titre avec le Real Madrid. Mais ce ne sera pas facile, puisque l’équipe visiteuse est l’une des grandes surprises du concours et de la troisième marche.

Barcelone dominait depuis le début sur Getafe avec possession du ballon. Cependant, au cours des 20 premières minutes, aucun mouvement dangereux n’a été observé. Le premier à effrayer fut Jorge Molina avec une course à droite et un tir que Gerard Piqué a pu dévier.

Avec le corner dans la prochaine action, l’équipe visiteuse a pu en profiter mais le VAR a vu une faute dans la surface et a annulé le but que Nyom avait converti sous le but.

À 33 minutes, Barcelone est devenu le premier jeu clair qu’il avait. Plus d’une demi-heure s’est écoulée pour que le local trouve un trou dans la défense visiteuse avec une passe filtrée de Lionel Messi à Antoine Griezmann. Les Français ont défini avec classe au-dessus de David Soria pour donner un répit à son équipe dans l’un des meilleurs moments du rival.

L’équipe du Barça a profité de la bonne course et cinq minutes plus tard, c’est Sergi Roberto qui a prolongé l’avantage avec une action qui a mis en vedette les deux parties. Junior Firpo, qui a remplacé Jordi Alba, a débordé par l’aile gauche et a envoyé un centre bas qui s’est retrouvé aux pieds de l’Espagnol qui a dominé la première combinaison.

Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Barcelone aurait pu prolonger le résultat avec un tir de Lionel Messi qui trouva Soria bien arrêté pour dégager. L’équipe de culé s’est rendue au vestiaire en étant plus que sa rivale, malgré des difficultés au départ.

Ce sera un test difficile pour l’ensemble Quique Setién, toujours à la recherche de la meilleure performance footballistique depuis qu’il est devenu le nouvel entraîneur de l’équipe de culé. Face au duel de cet après-midi au Camp Nou, le DT pariera à nouveau sur le trident offensif qui compose Messi, Griezmann et Ansu Fati, la jeune star de la carrière du club catalan.

Dans l’attente de la reprise de Luis Suárez, et avec les rumeurs d’une lutte dans le prochain marché de laissez-passer pour rester avec les services de Lautaro Martínez, le puissant attaquant inter de l’Italie, Le Barça sait qu’il ne peut pas perdre le pied sur le Real Madrid en tête du tournoi. L’une des figures de l’équipe qui reviendra à la composition de départ est Piqué, absent du duel contre Betis pour avoir été sanctionné. Il occupera la place laissée par Clément Lenglet, éjecté le dernier match par le double jaune.

Le cadeau de Getafe est surprenant. Situés en troisième position du classement, avec deux points au-dessus de l’Atlético Madrid de Cholo Simeone -qualifiés 2-2 contre Valence à la première de la date-, ceux dirigés par José Bordalás chercheront à porter le coup lors de sa visite à un stade où il est de plus en plus difficile de battre le local.

L’objectif de Barcelone est clair: gagner pour égaler le Real Madrid dans le tableau et attendre le résultat final que l’équipe de Zinedine Zidane aura, que ce dimanche affrontera la Celta de Vigo à Santiago Bernabéu.

Arbitre: Guillermo Cuadra Fernández

Stade: Camp Nou, de Barcelone