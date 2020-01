Barcelone souffre trop pour gagner en Copa del Rey, le Real Madrid avance également

BARCELONE, 22 janvier (.) – Un doublé d’Antoine Griezmann mercredi a empêché Barcelone de subir une élimination honteuse en huitièmes de finale de la Copa del Rey contre Ibiza, tandis que le Real Madrid a surmonté les Unionistas de Salamanque avec quelques problèmes.

Le Barça a gagné 2-1 dans un match au cours duquel il s’est reposé dans une situation désavantageuse par un but de Javi Pérez à neuf minutes d’une première fois au cours de laquelle le casting catalan n’a pas botté le but.

Barcelone a dominé le ballon à loisir, comme lors des débuts de Quique Setién en tant que DT en championnat ce week-end, mais il n’a créé aucun danger jusqu’à ce que Griezmann égalise le match à 72 minutes.

L’attaquant français a défini la clé à 94 minutes avec un tir croisé précis.

Barcelone a joué avec une équipe remplie de footballeurs qui ne font généralement pas la une des journaux, avec Griezmann comme l’une des rares exceptions.

“C’était difficile pour nous de créer des occasions … Nous avons joué avec un nouveau système, et nous avons dû nous y habituer”, a déclaré Griezmann après le match à la diffusion officielle. “Nous avons fait une meilleure deuxième partie. J’ai marqué grâce à mes coéquipiers.”

“Aujourd’hui, j’étais situé plus haut et j’ai dû attendre une occasion. Deux sont venus et deux sont entrés.”

De son côté, Madrid s’est imposé 3-1 avec un but de Gareth Bale à 18 minutes et un doublé de Brahim, à 62 et 91 minutes, le deuxième après un superbe jeu individuel. Álvaro Romero avait marqué l’égalité à 57 pour le local.

