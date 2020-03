Le Prix BBVA Foundation Frontiers of Knowledge dans la catégorie Sciences fondamentales a été décerné à Charles Bennett, Gilles Brassard et Peter Shor pour leurs “contributions exceptionnelles” dans les domaines de l’informatique quantique et de la communication.

L’Américain Bennett et le Canadien Brassard, respectivement physicien chimiste et informaticien, ont inventé la cryptographie quantique dans les années 1980, qui garantit l’inviolabilité physique des communications.