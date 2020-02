BBVA s’attend à ce que l’économie ralentisse et croisse de 0,4% au premier trimestre | Économie

BBVA Research s’attend à ce que l’économie espagnole ralentisse au premier trimestre, alors qu’elle progressera de 0,4% en rythme trimestriel, un dixième de moins que l’avance du quatrième trimestre de 2019 et en ligne avec les trimestres précédents.

Dans un rapport publié jeudi, l’entité précise qu’elle s’attend à une légère accélération de la consommation privée et à une modération du public, tandis que, dans le domaine des investissements, celui destiné aux machines et équipements conservera un ton positif et le résidentiel reviendra.