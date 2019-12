BC-MUN-LIS LISTE DES PRINCIPALES INFORMATIONS

Le monde aujourd'hui: Informations principales de l'Associated Press

Samedi 28 décembre 2019

MOGADISCIO _ Une voiture piégée explose à côté d'un poste de contrôle de sécurité dans la capitale somalienne dans la matinée, tuant au moins 76 personnes, a déclaré un porte-parole du gouvernement. C'est l'une des pires attaques de ces derniers temps à Mogadiscio. Par Abdi Guled. 360 mots Photos de Co.. Envoyé.

KABOUL _ Les Taliban lancent une attaque complexe qui tue au moins 10 soldats afghans dans la province méridionale de Helmand, selon les autorités. Une puissante explosion a détruit un poste de contrôle de l'armée vendredi soir, suivie d'une bataille d'heures, a déclaré Omar Zwak, porte-parole du gouverneur de la province. L'attaque a également blessé quatre soldats. Par Rahim Faiez 280 mots Photos de Cion. Envoyé.

HONG KONG _ La police de Hong Kong se bat avec des manifestants qui ont défilé dans un centre commercial pour exiger que les marchands de Chine continentale se retirent du territoire, dans un nouveau week-end de tensions anti-gouvernementales. La manifestation à Sheung Shui, près de la frontière de Hong Kong avec la Chine, faisait partie des efforts visant à faire pression sur le gouvernement en entravant l'activité économique. 200 mots Avec photos Envoyé.

PERTH, Australie _ Des milliers de koalas pourraient être morts dans une zone en proie à des incendies de forêt dans le nord de Sydney, réduisant encore la population de l'emblématique marsupial, tandis que l'incident a gagné en force dans l'est de l'Australie avec l'augmentation des températures. La côte nord du centre de la Nouvelle-Galles du Sud abritait quelque 28 000 koalas, mais les incendies dans la région ces derniers mois ont considérablement réduit sa population. Par Tristan Lavalette. 290 mots Avec photos Envoyé.

BANGKOK _ Un officier d'élite de la Marine royale thaïlandaise qui a participé au sauvetage spectaculaire de 12 enfants et de son entraîneur de football dans une grotte inondée décède d'une infection sanguine qu'il a contractée pendant l'opération risquée. Par Tassanee Vejpongsa. 310 mots Avec photos Envoyé.

NATIONS UNIES _ L'Assemblée générale des Nations Unies approuve une résolution qui condamne fermement les violations des droits humains des musulmans Rohinya au Myanmar, y compris les arrestations arbitraires, la torture, les viols et les décès en prison. Par Edith M. Lederer. 330 mots Avec photos Envoyé.

METAIRE, Louisiane _ Le prolifique receveur Antonio Brown, qui se bat en tant qu'agent libre, a l'occasion de montrer aux New Orleans Saints comment il pourrait les aider en séries éliminatoires. Par Brett Martel 450 mots Avec photos Envoyé.

