BC-MUN-LIS LISTE DES PRINCIPALES INFORMATIONS, 2e TÊTE

Le monde aujourd’hui: informations principales de l’Associated Press

Mardi 4 février 2020

Le chef antitrust américain refuse de rechercher Google

L’ancienne méthode de comptage des calories s’avère inexacte

Les nationalistes européens dénoncent la gauche et le mondialisme

Poutine ne dit rien sur ses futurs plans politiques

Shakira et JLo en streaming se multiplient après le Super Bowl

Étude: Films populaires avec plus de femmes et de minorités que jamais

BEIJING – Les hôpitaux de Hong Kong réduisent leurs services en raison d’une grève de la santé qui appelle à la fermeture des frontières après le premier décès par coronavirus dans le territoire semi-autonome. Le nombre de décès dus au nouveau virus en Chine s’élève à 425, avec 20 438 infections dans le pays. Par Ken Moritsugu 830 mots Photos AP. Envoyé

REP-GEN USA-ARMES NUCLEAIRES

WASHINGTON – Les États-Unis ont un nouveau composant dans leur arsenal nucléaire: un missile à longue portée avec une ogive nucléaire de puissance destructrice réduite qui est lancé à partir de sous-marins et peut empêcher les défenses antiaériennes. Il y a ceux qui disent que, loin d’augmenter le pouvoir dissuasif des États-Unis, le danger d’un conflit nucléaire augmente. Par Robert Burns 900 mots Photos AP. Envoyé.

DES MOINES, Iowa – Les responsables du Parti démocrate de l’Iowa se sont battus mardi matin pour donner les résultats des premiers caucus du pays, tandis que les candidats ont affirmé que leurs campagnes étaient en cours et se poursuivaient. Par Steve Peoples, Thomas Beaumont et Alexandra Jaffe. 1072 mots Photo AP. MIS À JOUR

ARTISTES REP-GEN MIAMI-CUBAINS

MIAMI – Les manifestations contre les artistes cubains identifiés avec le gouvernement de l’île se sont intensifiées ces derniers mois à Miami et ont fait écho parmi les hommes d’affaires et les dirigeants qui choisissent de les critiquer publiquement, de les retirer des événements ou d’annuler leurs concerts. Certains disent que c’est la renaissance de l’intolérance culturelle. Ceux qui le défendent soutiennent qu’ils sont protégés par la liberté d’expression. Par Gisela Salomon. 1144 mots Photos AP. Envoyé

AMS-GEN ARGENTINE-JUGE DECESO

BUENOS AIRES – Le juge Claudio Bonadío, qui a mené de solides enquêtes contre la vice-présidente Cristina Fernández dans ce que le leader péroniste a décrit comme un plan de persécution pour le miner, décède à Buenos Aires. Par Almudena Calatrava. 526 mots Photos AP. Envoyé.

CARACAS – Les autorités vénézuéliennes empêchent le déplacement d’une délégation de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) qui est venue évaluer la situation des droits de l’homme dans le pays sud-américain, a annoncé l’agence. 731 mots MIS À JOUR

RECHERCHE AMN-GEN USA-GOOGLE

WASHINGTON – L’officiel du ministère de la Justice qui dirige l’enquête sur la domination du marché des grandes entreprises technologiques se retire de l’enquête contre Google du ministère en raison de son travail antérieur en tant que lobbyiste pour l’entreprise alors qu’il était avocat privé. Par Marcy Gordon et Michael Balsamo. 402 mots Photos AP. Envoyé.

COMPTE DES CALORIES AMN-CIE

NEW YORK – Les étiquettes contenant des informations nutritionnelles sur les emballages alimentaires semblaient un guide immuable pour aider à garder une trace de ce que vous pouvez manger. Cependant, les nombres d’amandes oscillants montrent que les quantités imprimées sur les étiquettes peuvent ne pas être aussi précises qu’elles le paraissent. Par Candice Choi 372 mots AP Photo. Envoyé.

REP-INM MINNEAPOLIS-MEXICANOS

SANS PROCÉDURE – Les immigrants d’une ville du sud du Mexique qui se sont installés à Minneapolis gardent leurs traditions festives vivantes pour San Pablo, le saint patron de leur peuple, Axochipán. La célébration dure deux jours en procession parfois sous la neige, costumes traditionnels, bougies artisanales pour l’occasion et musique et nourriture traditionnelles. Par Giovanna del’Orto. 1035 mots Photos AP. Envoyé.

JARDINS-CATASTROPHES REP-GEN

AUCUNE PROCÉDURE – La fréquence et la force croissantes des catastrophes naturelles obligent de nombreuses personnes à modifier leurs jardins et à installer des arbres et des plantes résistants aux tempêtes et aux incendies. Par Dean Fosdick. 536 mots Photos AP. Envoyé.

EUR-GEN ITALIE-NATIONALISTES

ROME – Les nationalistes européens et américains lors d’une conférence à Rome dénoncent le «totalitarisme» de la gauche et se souviennent avec nostalgie du pontificat de Saint Jean-Paul II avec la «glorieuse révolution» qui a fait tomber le communisme. Par Nicole Winfield. 319 mots AP Photo. Envoyé.

MOSCOU – Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le référendum national sur les modifications constitutionnelles qu’il a proposées ne serait pas utilisé pour prolonger son mandat actuel, mais reste silencieux sur ses plans politiques pour l’avenir. Par Vladimir Isachenkov. 306 mots AP Photo. Envoyé.

EUR-GEN EUROPE-USA-MOYEN-ORIENT

BRUXELLES – L’Union européenne rejette la proposition de paix pour le Moyen-Orient du président Donald Trump et exprime sa préoccupation face au projet d’Israël d’annexer davantage de terres palestiniennes. Par Lorne Cook. 407 mots Photos AP. Envoyé.

CONFÉRENCE EUR-CLI GBRETAÑA-CLIMAT

LONDRES – La Grande-Bretagne a annoncé son intention d’interdire la vente de voitures neuves à essence et diesel en 2035 dans le but d’accélérer ses efforts pour lutter contre le changement climatique. L’engagement du gouvernement à réduire les gaz à effet de serre a été remis en question par lequel il devait présider un sommet des Nations Unies sur le climat. Par Jill Lawless. 364 mots Photo AP. Envoyé

Téhéran, Iran – La haute cour iranienne ratifie la peine de mort pour un Iranien reconnu coupable d’espionnage pour la CIA, selon un responsable. Les médias d’Etat rapportent que l’accusé aurait partagé les détails du programme nucléaire de la République islamique avec l’agence d’espionnage américaine. Par Amir Vahdat. 434 mots Photos AP. Envoyé.

AFR-GEN AFRIQUE DU SUD-EXPRESIDENT

JOHANNESBURG – Un juge sud-africain délivre un mandat d’arrêt contre l’ancien président Jacob Zuma pour ne pas avoir comparu devant un tribunal dans une affaire de corruption. Selon les médias, Zuma serait à Cuba pour recevoir des soins médicaux. Par Cara Anna. 302 mots Photo AP. Envoyé

LAUSANA, Suisse – River Plate est ratifié en tant que champion de la Copa Libertadores de 2018 après le jugement de la Cour d’arbitrage pour les incidents en finale contre son rival argentin classique Boca Juniors. Mais River devra jouer sans public les deux premiers matchs de la prochaine phase de groupes du tournoi continental. Par Graham Dunbar 300 mots Photos AP. Envoyé.

DEP-FUT VENEZUELA-TECNICO

CARACAS – Le Portugais José Peseiro est nommé nouvel entraîneur de l’équipe de football vénézuélienne après une recherche qui a duré un mois. 482 mots Avec AP Photos. Envoyé.

NEW YORK – Aucune production n’avait été nominée pour le meilleur documentaire et le meilleur long métrage international (bande en langue étrangère), mais “Honeyland” n’est pas un film ordinaire. Suivez un apiculteur en Macédoine dont les moyens durables sont menacés par une famille moins consciente qui déménage dans la maison voisine. C’est un portrait intime avec une grande métaphore écologique. Par Jake Coyle. 894 mots Photos AP. Envoyé.

ÉTUDE ESP-CINÉMA CINÉMA-DIVERSITÉ

NEW YORK – Nouvelle étude de l’Annenberg Inclusion Initiative de l’Université de Californie du Sud selon laquelle en 2019 il y avait plus de films que jamais mettant en vedette des femmes et des membres de minorités. Par Jake Coyle. 486 mots AP Photo. Envoyé.

ESP-MUS SHAKIRA-JLO-SPOTIFY

MIAMI – La lecture musicale de Shakira et Jennifer López s’envole sur Spotify après leur performance dans le Super Bowl. 284 mots AP Photo. Envoyé.

