BC-MUN-LIS LISTE DES PRINCIPALES INFORMATIONS

Le monde aujourd’hui: Informations principales de l’Associated Press

Jeudi 9 janvier 2020

MOR-GEN IRAN-AVION-SHOCK

Téhéran – L’équipage de l’avion ukrainien écrasé à Téhéran avec 176 personnes à bord n’a pas reçu d’aide et se tournait vers l’aéroport lorsque le dispositif de combustion s’est écrasé sans laisser de survivants, selon un rapport préliminaire iranien. L’Ukraine n’exclut pas une attaque au missile ou le terrorisme comme causes possibles, malgré les démentis de l’Iran. Par Amir Vahdat, Jon Gambrell et Daria Litvinova. 893 mots. Photo AP. Envoyé

OCE-GEN AUSTRALIA-FIRE

TOMERONG, Australie – L’Australie exhorte les habitants des zones touchées par les incendies dans le sud-est à évacuer s’ils n’ont pas l’intention de défendre leurs maisons en prévision d’une augmentation des températures et du vent, ce qui aggravera le danger au cours des deux prochaines jours. Par Nick Perry 494 mots Photo AP. Envoyé

REP-GEN VENEZUELA-GUAIDO ATTRACTIVE

CARACAS – Faisant son chemin à travers les gardes nationales ou escaladant la clôture de l’Assemblée nationale, le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaidó adopte une attitude plus combative pour retrouver la pertinence de l’opposition. Son appel à manifester pour cette semaine déterminera si ce nouvel élan mobilise les Vénézuéliens. Par Christine Armario et Fabiola Sánchez. 1336 mots Photos AP. Envoyé

REP-GEN USA-IRAN-CONCERN DANS LE GOLFE

DUBAI – Les alliés américains dans le golfe Persique ont ouvertement fait pression en faveur de la pression de Washington sur l’Iran. Cependant, cette stratégie risquée est maintenant mise à l’épreuve par l’attaque américaine inattendue qui a tué le général iranien le plus puissant la semaine dernière. Par Aya Batrawy 1122 mots Photo AP. Envoyé

BRUXELLES – La Grande-Bretagne devrait limiter les subventions à ses industries si elle veut accéder librement au marché unique, prévient le négociateur de l’UE. Michel Barnier insiste sur le fait qu’il n’est pas réaliste d’aspirer à un accord de libre-échange total d’ici 11 mois. 437 mots Photo AP. Envoyé

Beyrouth – Le procureur libanais rend une ordonnance interdisant à l’ancien président de Nissan, Carlos Ghosn, fugitif de la justice japonaise, de voyager après un avertissement d’Interpol. Par Sarah the Deeb. 453 mots Photo AP. Envoyé

BEIJING – Une enquête préliminaire sur une pneumonie virale qui affecte des dizaines de personnes en Chine et aux alentours identifie sa cause possible comme un nouveau type de coronavirus, selon les médias d’État. Par Yanan Wang et Mike Stobbe. 259 mots Photo AP. Envoyé

ATLANTA – James Harden totalise 41 points, 10 aides et 10 rebonds pour son deuxième triple triple consécutif, et les Rockets de Houston ont battu les Hawks d’Atlanta 122-115. Houston a même un avantage de 20 unités en deuxième période. Par Charles Odum. 465 mots Photo AP. Envoyé

