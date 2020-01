BC-MUN-LIS LISTE DES PRINCIPALES INFORMATIONS

Le monde aujourd’hui: Informations principales de l’Associated Press

Samedi 11 janvier 2020

Téhéran – Les Gardiens de la révolution d’Iran reconnaissent avoir abattu accidentellement un avion de passagers ukrainien qui s’est écrasé à Téhéran avec 176 personnes à bord, après avoir rejeté à plusieurs reprises les accusations occidentales selon lesquelles il était responsable de l’incident qui n’a fait aucun survivant. Par Nasser Karimi et Joshep Krauss. 794 mots. AP Photo. Envoyé

ATHÈNES – Douze migrants sont morts et 21 autres sont secourus dans la mer Ionienne après l’épave du navire dans lequel ils voyageaient, selon les garde-côtes grecs. Les sauveteurs suivent la zone à la recherche de plus de survivants. Par Demetris Nellas. 144 mots Envoyé

BURRAGATE, Australie – Deux incendies fusionnent en une épidémie infernale massive dans le sud-est de l’Australie, près d’un homme qui souffre de graves brûlures tout en essayant de protéger une maison des flammes la nuit, face à une vague sans précédent d’incendies dans le pays. Par Nick Perry 451 mots AP Photo. Envoyé

TAIPÉI – Le président taïwanais Tsai Ing-wen mène le décompte aux élections présidentielles devant son principal rival, Han Kuo-yu, du Parti nationaliste, et pourrait être réélu, selon les premiers résultats de la télévision et de la Commission Électoral Par Elaine Kurtenbach et Johnson Lai. 264 mots AP Photo. Envoyé

SYDNEY – Novak Djokovic bat Daniil Medvedev 6-1, 5-7, 6-4 après un match passionnant et la Serbie entre en finale de la Coupe ATP. Son rival pour le titre du nouveau tournoi sortira de l’affrontement entre l’Espagne et l’Australie. Par John Pye. 365 mots AP Photo. Envoyé

DALLAS – LeBron James termine avec 35 buts et 16 planches, Kyle Kuzma a 24 points à la place du blessé Anthony Davis et les Lakers devancent bientôt pour vaincre les Mavericks 129-114. Par Schuyler Dixon 176 mots AP Photo. Envoyé

