BC-MUN-LIS LISTE DES PRINCIPALES INFORMATIONS

Le monde aujourd’hui: informations principales de l’Associated Press

Samedi 3 janvier 2020

ASI-MED CHINA-CORONAVIRUS

BEIJING – La ville chinoise de Wuhan, en quarantaine pour être l’épicentre d’un nouveau virus, interdit la circulation des voitures pour tenter de limiter la propagation de la maladie, qui infecte plus de 1 000 personnes et en a tué 41. Par Ken Moritsugu. 391 mots AP Photo. Envoyé

JUGEMENT POLITIQUE ATTENDU AMN-GEN

WASHINGTON – La Chambre des représentants démocrates prévient que Trump continuera à abuser de son autorité et mettra la démocratie américaine en danger à moins que le Congrès n’intervienne pour le licencier avant les élections de 2020. Par Lisa Mascaro, Eric Tucker et Zeke Miller. 613 mots AP Photo. Envoyé

REP-GEN BRÉSIL-RÉPRESSION ANNIVERSAIRE

RIO DE JANEIRO – Un an après l’effondrement du barrage minier de Brumadinho, la plaie est toujours ouverte dans une ville brésilienne de 40 000 habitants qui cherche à se relever après le coup d’État. La vague de boue qui a enterré l’équivalent de près de 300 terrains de football et tué 270 personnes continue d’étendre son ombre destructrice dans les domaines psychologique, économique et environnemental. Par Marcelo Silva de Sousa. 1288 mots AP Photo. Envoyé

ANKARA – La Turquie porte le nombre de morts à 21 après un tremblement de terre qui a secoué l’est du pays. Le tremblement, qui a touché les provinces d’Elazig et de Malatya, fait plus de 1 000 blessés et une trentaine de disparus sous les décombres de bâtiments tombés. Par Andrew Wilks 473 mots AP Photo. Envoyé

BEIJING – Un nouveau virus originaire de Chine et signalant des cas dans toute l’Asie ternit la célébration du début de l’année du rat dans une grande partie de la région. 435 mots AP Photo. Envoyé

EUR-GEN AUSCHWITZ-BISHOPS

VARSOVIE – Les évêques catholiques d’Europe dénoncent l’antisémitisme et la “manipulation” de la vérité à des fins politiques à l’occasion du 75e anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz. 205 mots AP Photo. Envoyé

MELBOURNE, Australie – Rafa Nadal obtient son ticket pour la manche de l’Open d’Australie en éliminant Pablo Carreño 6-1, 6-2, 6-4. Après les éliminations surprenantes de la veille chez les quatre femmes, Simona Halep et Angelique Kerber gardent leurs options pour conquérir le titre. Par John Pye. 474 mots AP Photo. Envoyé

DEP-BAS ROCKETS-TIMBERWOLVES

MINNEAPOLIS, Minnesota – Russell Westbrook marque 45 points, sa meilleure note de l’année, et les Rockets ont surmonté une autre mauvaise nuit de James Harden pour battre les Timberwolves 131-124. 178 mots AP Photo. Envoyé

