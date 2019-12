BC-MUN-LIS LISTE DES PRINCIPALES INFORMATIONS, CHEF

Le monde aujourd'hui: Informations principales de l'Associated Press

Mercredi 25 décembre 2019

SANTIAGO, Chili – Des hélicoptères forestiers déversent des milliers de litres d'eau sur les bidonvilles enfumés de la partie supérieure du port de Valparaíso pour finir d'éteindre les incendies de forêt qui, en deux jours, ont dévasté environ 150 maisons. 440 mots Envoyé

PALM BEACH, Floride, États-Unis – Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump souhaitent aux Américains un joyeux Noël lorsqu'ils fêtent avec leur famille en Floride. Par Zeke Miller 314 mots AP Photo. Envoyé

VATICAN CITY – Le pape François fournit un message d'espoir contre l'obscurité qui couvre les conflits et les relations dans de grandes parties du monde, du Moyen-Orient à l'Amérique et à l'Afrique. 508 mots AP Photo. Envoyé

Danseurs exilés ESP-DAN VENEZUELA

MIAMI – Une école et une compagnie de ballet à Miami ont acquis une réputation de refuge pour la diaspora de danse vénézuélienne. Le directeur artistique de la compagnie, Vladimir Issaev, a été professeur du Ballet national de Caracas de 1987 à 1997. Par Adriana Gómez Licón. 525 mots Photos AP. Envoyé

REP-MED OPIACEOS DANS LE MONDE-LA SOLUTION RUANDA

BUSHEKELI, Rwanda – Le Rwanda devient un modèle avec son projet de production et de distribution de morphine. C'est l'une des plus grandes inégalités au monde: alors que des milliers de personnes meurent dans les pays riches à cause de la dépendance aux analgésiques sur ordonnance, des millions de personnes pleurent à l'agonie dans les pays les plus pauvres. Par Cara Anna et Claire Galofaro. 1211 mots Photos AP. Envoyé

AMN-INM USA-MEXIQUE-VOLONTAIRE ARRETE

HOUSTON – Le Mexique autorise la sortie du pays à une femme du Texas qui a été arrêtée alors qu'elle tentait de livrer des cadeaux de Noël dans un vaste champ qui abrite des personnes en attente de rendez-vous dans les tribunaux de l'immigration des États-Unis. 226 mots Envoyé

AMN-GEN BALTIMORE-HOMICIDES

BALTIMORE – Baltimore pourrait clôturer l'année 2019 avec le taux d'homicide le plus élevé depuis que des statistiques sont prises, tant pour les mineurs que pour les adultes, pour les drogues, la vengeance, l'argent ou sans raison apparente, et les autorités municipales semblent incapables de freiner la violence . Par Regina García Cano. 356 mots AP Photo. Envoyé

AMN-GEN KENNEDY-CARTA A SANTA

BOSTON – Au plus fort de la guerre froide, l'Union soviétique était sur le point de tester une puissante bombe nucléaire dans le cercle arctique. Mais dans une lettre adressée au président de l'époque, John F. Kennedy, ce qui inquiétait le plus une fillette de 8 ans, c'était la sécurité de l'habitant le plus célèbre du pôle Nord. 298 mots AP Photo. Envoyé

MOSCOU – Les autorités ukrainiennes ont ouvert une enquête criminelle mercredi après l'arrivée d'un train de voyageurs en provenance de Russie en Crimée via un nouveau pont construit par le gouvernement russe, affirmant que le train transportait illégalement des personnes vers le territoire ukrainien. 197 mots AP Photo. Envoyé

OCE-GEN AUSTRALIA-FIRE

PERTH, Australie – Certaines régions d'Australie touchées par des incendies de forêt mortels reçoivent un certain soulagement, bien que les conditions devraient encore empirer au cours du week-end. Quelque 5 millions d'hectares ont brûlé ces derniers mois, neuf personnes sont mortes et plus de 950 maisons ont été détruites. Par Tristan Lavalette. 372 mots AP Photo. Envoyé

EUR-GEN FRANCE-NOTRE DAME

PARIS – La cathédrale Notre-Dame est encore si fragile qu'il y a "50% de chances" que la structure ne puisse pas être complètement sauvée, selon le recteur du temple. Par Jeffrey Schaeffer et Angela Charlton. 436 mots AP Photo. Envoyé

KABOUL – Des combattants talibans ont tendu une embuscade à une caravane pour la paix dans l'ouest de l'Afghanistan et kidnappé 26 militants d'un mouvement pour la paix. Par Tameem Akhgar. 614 mots Envoyé

MOR-ECO DUBAI-PRÉSIDENT DES ÉMIRATS

DUBAI – Le président de la compagnie aérienne Emirates, basée à Dubaï, annonce sa retraite après 17 ans sous le commandement du plus grand opérateur du Moyen-Orient. Tim Clark, un leader dans le secteur, a acquis une formidable réputation aux Emirats Arabes Unis. Par Aya Batrawy 401 mots AP Photo. Envoyé

MEXICO CITY – Quelques semaines après la date d'origine, le combat reporté pour le titre du tournoi d'ouverture mexicain commencera jeudi soir lorsque Monterrey, sous la direction de l'Argentin Antonio Mohamed, recevra une Amérique qui s'en prend son 14e titre pour consolider son leadership en tant qu'équipe de football locale la plus titrée. Par Carlos Rodríguez. 636 mots Envoyé.

2020 sera-t-elle l'année où la nouvelle génération, celle de Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem et Alexander Zverev, brise l'hégémonie des Big Three dans les grandes dates? Et comment se passera le tennis lorsque Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic céderont le monopole des titres qu'ils détiennent depuis 2016? Par Eric Nunez. 627 mots Photos AP. Envoyé

