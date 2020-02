BC-MUN-LIS LISTE DES PRINCIPALES INFORMATIONS, CHEF

Le monde aujourd’hui: informations principales de l’Associated Press

Dimanche 9 février 2020

BEIJING _ Les nouveaux cas de coronavirus diminuent, ce qui indique peut-être que l’expansion du virus est en train de céder alors que plusieurs pays redoublent d’efforts pour le contenir. Par Joe McDonald. 800 mots Photo AP. Envoyé

EUR-MED CORONAVIRUS-EUROPE

MADRID _ L’Espagne a confirmé dimanche son deuxième cas de nouveau virus identifié en Chine, et un avion qui a évacué plus de 200 personnes de la ville chinoise au centre de l’épidémie a atterri dimanche en Grande-Bretagne. 340 mots Photo AP. Envoyé

AMN-POL USA ELECTIONS-AUTRES CANDIDATS

PLYMOUTH, New Hampshire – Une poignée de candidats démocrates avec moins de soutien dans la campagne électorale pour les élections primaires du New Hampshire. Pour la plupart, une mauvaise performance mardi pourrait les obliger à repenser leurs campagnes. Par Michael Casey. 440 mots Photo AP. Envoyé

LOS ANGELES – Les Oscars sont livrés ce soir à Los Angeles et plusieurs victoires semblent sûres: “1917” est en train de devenir le vainqueur du prix du meilleur film, tandis que Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt et Laura Dern monopolisent les catégories de jouer Parmi les candidats latins figurent Antonio Banderas, Rodrigo Prieto, Pablo Helman, Sergio Pablos et Petra Costa. Par Sigal Ratner-Arias. 887 mots AP Photo. Envoyé. IL SERA MIS À JOUR.

Avec: OSCAR-LISTA, OSCAR-CARPET, OSCAR-INTERNATIONAL FEATURE FILM.

POLITIQUES AMN-GEN À BALLE DE NEW YORK

NEW YORK _ Un homme armé est entré dans un poste de police et a commencé à tirer tôt dimanche dans le Bronx, blessant un officier quelques heures après une attaque similaire qui a blessé un autre agent dans un véhicule officiel, ont annoncé les autorités. Par Sophia Rosenbaum et Deepti Hajela. 300 mots Photo AP. Envoyé

LONDRES _ Les politiciens irlandais ont fait face à des négociations complexes sur la création d’un nouveau gouvernement dimanche, tandis qu’un sondage de sortie suggère que les élections législatives se sont soldées par une impasse parmi les trois plus grands partis du pays. Par Danica Kirka 260 mots Photo AP. Envoyé

FEMMES ASI-GEN INDE-PROTEST

NEW DEHLI _ Des dizaines d’artistes et de militants se sont rassemblés dimanche dans la capitale de l’Inde pour exiger la fin des violences faites aux femmes dans un pays où ces délits augmentent malgré les lois promulguées il y a sept ans. 280 mots Envoyé

EVERETT, Washington – L’haltère de Sofia Kenin et Bethanie Mattek-Sands remporte une victoire de 6-4, 6-0 en double contre Jelena Ostapenko et Anastasija Sevastova et finalise le triomphe américain de 3-2 contre la Lettonie dans leur duel de qualification la Coupe de la Fédération. Ce fut une journée plus exigeante que prévu pour les Américains, qui ont entamé la deuxième journée avec une avance de 2-0 avant les défaites en simple à Kenin et Serena Williams. Par Tim Booth. 477 mots Photos AP. Envoyé

MATCHS SUSPENDUS DE TEMPÊTES DEP-FUT

LONDRES – Le match entre Manchester City et West Ham dimanche pour la Premier League a été suspendu en raison d’une tempête qui a frappé le nord de l’Europe. En Allemagne, la rencontre entre le Borussia Mönchengladbach, candidat au titre de Bundesliga, et Cologne a été suspendue. Les ligues de Hollande et de Belgique reportent également leurs engagements à titre de mesures conservatoires. 315 mots Photos AP. Envoyé

ESP-CIN LES DIX FILMS

NEW YORK _ Les films les plus rentables dans les salles de cinéma en Amérique du Nord. 200 mots Photos AP.

