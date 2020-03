BC-MUN-LIS LISTE DES PRINCIPALES INFORMATIONS, CHEF

Le monde aujourd’hui: principales informations de l’Associated Press

Samedi 14 mars 2020

AMN-GEN CORONAVIRUS-TRUMP

WASHINGTON _ La Maison Blanche a commencé à vérifier la température de tous ceux qui sont en contact étroit avec le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence, par mesure de précaution, en réponse à la nouvelle épidémie de coronavirus. Trump a eu de multiples contacts directs et indirects avec des personnes testées positives pour le virus qui a provoqué la pandémie de COVID-19. Par Aamer Madhani. 300 mots. AP Photo. ENVOYÉ.

EUR-MED CORONAVIRUS-ESPAGNE

MADRID – Le gouvernement annonce l’imposition de restrictions de mobilité plus sévères pour le pays de 46 millions d’habitants, tout en déclarant l’état d’urgence pendant 15 jours pour lutter contre l’augmentation marquée des infections à coronavirus. 449 mots. AP Photo. ENVOYÉ.

AMN-INM CORONAVIRUS-USA-IMMIGRANTS

PHOENIX – Le gouvernement américain rapporte que sa nouvelle disposition refusant la résidence permanente légale aux non-étrangers qui ont recours à l’aide sociale ne s’appliquera pas aux immigrants qui demandent des soins médicaux pour COVID-19. Le Service de la citoyenneté et de l’immigration précise que le statut d’immigration de quiconque est n’affectera pas l’octroi de services de traitement ou de prévention, malgré les dispositions de la nouvelle réglementation sur les charges publiques. Par Astrid Galvan et Nomaan Merchant. 693 mots. AP Photo. ENVOYÉ.

BEIJING – Alors que le reste du monde se mobilise pour lutter contre l’expansion de la pandémie de coronavirus, la Chine continue d’assouplir les mesures d’isolement dans sa région la plus touchée, où le nombre de nouveaux cas diminue considérablement. Par Yanan Wang.1071 mots. AP Photo. Expédié

DEP-FUT CORONAVIRUS-AMÉRIQUE LATINE

SAO PAULO – Le Brésil a été le plus lent d’Amérique du Sud à imposer des restrictions sur un grand nombre d’événements sportifs alors que l’épidémie de coronavirus continue de se propager. Contrairement aux pays voisins, qui ont annoncé des mesures sévères depuis le début de la semaine, le Brésil a adopté une approche plus modérée. Pas plus tard que jeudi soir, plus de 50 000 fans ont regardé le match de Copa Libertadores entre les clubs brésiliens Gremio et Internacional à Porto Alegre. Par Mauricio Savarese. Pour 660 mots. Avec photos. ENVOYÉ.

REP-GEN USA-EGLISE-HISPANIC

PHOENIX – L’Église catholique fait face à une image sombre dans la plupart des États-Unis, mais pas dans le sud-ouest, avec une population hispanique croissante que de nombreux catholiques considèrent comme la clé de l’avenir de l’Église. Le grand défi est de donner aux Hispaniques une plus grande place dans le sacerdoce et dans les écoles catholiques, où ils sont peu présents. Par David Crary. 2066 mots. AP Photo. ENVOYÉ.

WASHINGTON – La Chambre des représentants des États-Unis adopte une loi qui fournit une aide directe aux Américains souffrant physiquement, financièrement et émotionnellement de la pandémie de coronavirus. Quelques heures plus tôt, Donald Trump a déclaré une urgence nationale, libérant des fonds et des souvenirs pour lutter contre l’épidémie, et a soutenu l’approbation du paquet d’aide au Congrès. Par Lisa Mascaro, Zeke Miller, Andrew Taylor et Jill Colvin. 569 mots. AP Photo. ENVOYÉ.

Avec: CORONAVIRUS-DISNEYLAND, CORONAVIRUS-APPLE

MOR-MED CORONAVIRUS-MOYEN-ORIENT

DUBAI – L’épidémie de coronavirus en Iran fait 97 morts supplémentaires, ce qui porte le nombre de morts à 611, tandis que la Syrie déchirée par la guerre annonce des mesures strictes malgré l’assurance du gouvernement de n’avoir aucun cas confirmé. L’Iran souffre de la pire épidémie de COVID-19 au Moyen-Orient, avec 12 729 cas et même de hauts responsables qui ont été testés positifs pour le virus. Par Amir Vahdat et Zeina Karam. 630 mots. AP Photo. ENVOYÉ.

BAGDAD – Une nouvelle attaque de missiles frappe une base abritant des troupes américaines et d’autres pays de la coalition au nord de Bagdad, quelques jours seulement après qu’un incident similaire ait coûté la vie à trois soldats, dont deux américains. Par Qassim Abdul-Zahra et Samya Kullab. 700 mots. AP Photo. Expédié

CONSTITUTION EUR-GEN RUSSIE

MOSCOU – Le président russe Vladimir Poutine a promulgué une loi sur les réformes constitutionnelles qui pourrait le maintenir au pouvoir pendant encore 16 ans, une étape qui n’a pas encore été approuvée lors d’un référendum national. Poutine a signé la mesure trois jours après l’adoption de l’initiative par le Parlement russe avec une seule voix contre. 312 mots. AP Photo. ENVOYÉ.

DEP-FUT CORONAVIRUS-CALENDRIER INTERNATIONAL

GENÈVE – Le calendrier international du football congestionné semble résister au-delà de ses limites vers la Coupe du monde 2022. La pandémie de coronavirus teste la sagesse du football dans la conception et l’extension des tournois internationaux dans les quelques pauses existantes et dans moyens de programmation nationale qui étaient déjà au sommet. Par Graham Dunbar. 1100 mots. Avec photos. Expédié

