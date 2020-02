BC-MUN-LIS LISTE DES PRINCIPALES INFORMATIONS, CHEF

Le monde aujourd’hui: informations principales de l’Associated Press

Samedi 15 février 2020

BEIJING – Le gouvernement chinois fait état de 143 décès dus à COVID-19 et d’une nette diminution du nombre de nouveaux cas, tout en présentant des mesures supplémentaires pour prévenir la contagion, qui ont coïncidé avec la réouverture de nombreuses entreprises à la suite des contrôles intenses qui ont paralysé une grande partie des économie du pays En revanche, la France confirme le premier décès en Europe d’un patient dû au nouveau coronavirus: un touriste chinois. Par Yanan Wang.973 mots. AP Photo.

MUNICH – Le secrétaire américain à la Défense admet que la trêve convenue entre Washington et les talibans, qui pourrait conduire au retrait des forces américaines d’Afghanistan, n’est pas sans risques, mais “semble très prometteuse”. La veille, un responsable américain a déclaré que l’accord était un fait et entrerait en vigueur prochainement. 370 mots AP Photo. Envoyé.

Beyrouth – Une offensive militaire sur une région du nord-ouest de la Syrie contrôlée par l’opposition crée l’une des pires catastrophes civiles de la longue guerre civile qui ravage le pays. Des centaines de milliers de personnes fuient et beaucoup dorment à l’extérieur et sous des arbres à des températures glaciales. Par Sarah the Deeb et Zeina Karam. 580 mots AP Photo. Envoyé

BARCELONE – Le Français Antoine Griezmann et la star argentine Lionel Messi sont réunis dans un grand jeu avec lequel le Français ouvre le score lors d’une difficile victoire de Barcelone 2-1 contre Getafe. Sergi Roberto a atteint le deuxième objectif du Barça, tandis qu’Ángel Rodríguez a coupé pour l’équipe de Madrid. 536 mots AP Photo. Envoyé.

EXPLIQUES REP-MED CORONAVIRUS-AP

WASHINGTON – Un jour, la Chine rapporte que l’épidémie de maladies respiratoires dans le pays asiatique commence à ralentir, mais le lendemain, des milliers de nouveaux cas sont signalés. Les experts ont du mal à déterminer si l’épidémie s’aggrave ou si un décompte précis des patients a finalement été atteint. Les doutes sur le nouveau virus entravent les efforts des autorités sanitaires pour arrêter sa transmission dans le monde. Par Lauran Neergard. 837 mots AP Photo. Envoyé.

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

ACCIDENT AMS-GEN PÉROU-ÉQUATEUR

LIMA – Au moins huit fans du Club sportif équatorien de Barcelone meurent lorsque le bus qui les ramène dans leur pays tombe dans un gouffre au Pérou. Jeudi, les fans ont assisté au match de la Copa Libertadores entre le SC de Barcelone et le Sporting Cristal du Pérou. 190 mots Envoyé.

MUNICH – Le secrétaire américain à la Défense dit que la Chine représente une menace croissante pour l’ordre mondial, l’accusant de voler des connaissances occidentales, d’intimider ses petits voisins et de rechercher “des avantages par tous les moyens et à tout prix”. Le pays communiste, selon Mark Esper, arrive en tête de liste des adversaires potentiels du Pentagone, suivi par la Russie, la Corée du Nord et l’Iran. Par Robert Burns et Matthew Lee. 440 mots AP Photo. Envoyé.

CONFÉRENCE EUR-GEN SÉCURITÉ-RUSSIE

MUNICH – Le président français Emmanuel Macron suggère que l’Europe cherche à long terme de meilleures relations avec la Russie. Il admet que, bien qu’il ne propose pas de lever les sanctions contre le gouvernement russe, ces mesures punitives n’ont pas réussi à persuader la Russie de changer son comportement. Par Geir Moulson. 353 mots AP Photo. Envoyé.

MUNICH – Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a déclaré que Donald Trump était mal avisé s’il pensait que sa campagne de “pression maximale” entraînerait la chute du gouvernement à Téhéran. Il ajoute que Trump a rejeté les offres d’autres dirigeants de faire la médiation entre Washington et Téhéran parce qu’il reçoit de mauvaises informations. Par David Rising. 210 mots AP Photo. Envoyé.

LONDRES – Les sauveteurs trouvent un cadavre au milieu d’une mer agitée après une recherche approfondie sur la côte du sud-est de l’Angleterre, tandis que la Grande-Bretagne se préparait pour son deuxième week-end consécutif de tempêtes hivernales et d’inondations. Par Pan Pylas. 381 mots AP Photo. Envoyé.

SALZBOURG, Autriche – La Russie perdra une médaille d’or en biathlon remportée lors des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi 2014 en raison d’un nouveau cas de dopage. L’Union internationale de biathlon annonce une interdiction de deux ans d’Evgeny Ustyugov, garantissant qu’il utilise le stéroïde oxandrolone. 338 mots AP Photo. Envoyé.

