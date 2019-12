BC-MUN-LIS LISTE DES PRINCIPALES INFORMATIONS, CHEF

Le monde aujourd'hui: Informations principales de l'Associated Press

Mardi 24 décembre 2019

REP-GEN 2019 TRUMP-POLITICAL TRIAL

WASHINGTON – Nancy Pelosi, la dame de fer du Parti démocrate et présidente de la chambre basse, a résisté sur des bases solides pour lancer un procès politique contre Donald Trump alors qu'il n'y avait aucune preuve irréfutable. Un appel dans lequel Trump a demandé au président de l'Ukraine une "faveur" personnelle a mis fin à ses doutes et le magnat ne sera que le troisième président soumis à un procès politique aux États-Unis. Les allées et venues sur ce sujet ont marqué l'année et se poursuivront en 2020. Par Zeke Miller et Marie Claire Jalonick. 2500 mots Photos AP.

OCE-GEN AUSTRALIA-FIRE

PERTH, Australie – Le Premier ministre australien débordé annonce que les pompiers volontaires du secteur public fédéral bénéficieront de vacances payées comme mesure pour aider à contenir les incendies qui ont dévasté certaines parties du pays. 423 mots AP Photo. Envoyé.

AMN-GEN SUIVANT SANTA

PETERSON AIR BASE, Colorado – Selon la partie du monde où ils vivent, les garçons l'appellent le Père Noël, le Père Noël, le Père Noël ou Saint-Nicolas. Mais la question de tout le monde est la même: où est le joyeux vieillard avec son traîneau chargé de cadeaux la veille de Noël. James Anderson 498 mots AP Photo. Envoyé.

EUR-GEN FRANCE-NOTRE DAME

PARIS – La cathédrale Notre-Dame ne pourra pas offrir de services religieux de Noël pour la première fois depuis la Révolution française, en raison des graves dégâts causés par un incendie cette année. Les exilés, leur clergé, leur chœur et leur congrégation célèbreront la fête dans une autre église gothique près du musée du Louvre. 343 mots AP Photo. Envoyé.

REP-GEN VENISE-BASILICA OF SAN MARCOS

VENISE – À première vue, tout semble en ordre. Des inondations record enregistrées à Venise le mois dernier, cependant, ont causé des dommages millionnaires à l'emblématique basilique Saint-Marc, en particulier du sel, menaçant un monument plein de trésors et de mosaïques. Par Colleen Barry. 1175 mots Photos AP. Envoyé.

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

MUSEE REP-GEN COLOMBIE-MEMOIRE

BOGOTÁ – Le musée qui est censé être une réparation symbolique pour les 8,6 millions de victimes du conflit armé colombien trébuche sur des obstacles. L'individu nommé par le président Iván Duque pour diriger l'initiative a irrité les organisations de défense des droits de l'homme et s'est demandé s'il était possible de présenter une vision du conflit acceptable par tous. Par Christine Wardrobe. 1100 mots Photos AP.

RIO DE JANEIRO – Un glissement de terrain à Recife, dans le nord-est du Brésil, provoque l'effondrement de deux maisons et la mort de sept personnes. Un jeune couple avec leur fils de deux mois, ainsi qu'une fillette de neuf ans et sa grand-mère figuraient parmi les morts. Par David Biller 116 mots Envoyé.

RIO DE JANEIRO – Le président brésilien Jair Bolsonaro quitte l'hôpital où il a passé la nuit après une chute dans la résidence présidentielle. Bolsonaro a passé la nuit à l'hôpital des forces armées de Brasilia et a été libéré vers 7h30 heure locale. 100 mots AP Photo. Envoyé.

VOLS AMN-GEN ANNULÉS CHICAGO

CHICAGO – Un brouillard dense entraîne des retards et des annulations de vols dans les deux aéroports internationaux de Chicago la veille de Noël, l'un des jours les plus occupés des fêtes de fin d'année. 227 mots AP Photo. Envoyé.

NEW YORK – L'ancien directeur général d'Uber, Travis Kalanick, démissionne du conseil d'administration, rompant ainsi les liens avec la société de transport qu'il a cofondée il y a dix ans. 363 mots AP Photo. Envoyé.

SACS EN PLASTIQUE CIBLE AMN-ECO

MINNEAPOLIS – Un client régulier de Target demande à la grande chaîne de magasins basée à Minneapolis de cesser d'utiliser des sacs en plastique. L'organisatrice de la manifestation, Theresa Carter, et d'autres clients prévoient d'envoyer une pétition avec plus de 455 000 signatures au siège de la société jeudi, traditionnellement l'un des plus gros jours de vente de l'année. 191 mots Envoyé.

INTERDICTION DE BOULE DE NEIGE AMN-GEN

WASAU, Wisconsin – Pendant des décennies, ceux qui ont participé à des combats de boules de neige dans une ville du Wisconsin risquaient d'avoir des ennuis avec la police. Mais cela pourrait être sur le point de changer. 295 mots AP Photo. Envoyé.

NOËL MOR-GEN-NOËL

BELÉN, Cisjordanie – Des milliers de pèlerins chrétiens arrivent à Bethléem, dans le territoire palestinien de Cisjordanie, pour les festivités de la veille de Noël dans le lieu où Jésus est né selon la tradition. Par Mohammad Daraghmeh et Patty Nieberg. 361 mots Photos AP. Envoyé.

FORCES ARMÉES D'EUR-GEN RUSSIE

MOSCOU – Le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie avait un fort avantage dans la conception de nouvelles armes et était le seul pays au monde à posséder des armes hypersoniques. Par Vladimir Isachenkov 321 mots AP Photo. Envoyé.

ACCIDENT D'AUTOBUS ASI-GEN INDONÉSIE

PALEMBANG, Indonésie – Au moins 28 personnes meurent lorsqu'un bus de passagers tombe d'une gorge sur l'île indonésienne de Sumatra après une défaillance apparente des freins. 324 mots AP Photo. Envoyé.

NEW DELHI – Le Premier ministre indien perd les élections dans une importante législature d'État, un revers pour la formation au milieu des manifestations de masse contre une loi controversée sur la citoyenneté. Les manifestations sont la première pierre d'achoppement de la stratégie nationaliste hindoue de Narendra Modi depuis sa réélection en mai. 510 mots AP Photo. Par Ashok Sharma Envoyé.

FAMILLE EUR-GEN GBRETAÑA-REAL

LONDRES – Le prince Philip quitte un hôpital à Londres après avoir été traité pour ce que Buckingham Palace décrit comme «un problème préexistant». Felipe, 98 ans, devrait rejoindre le reste de la famille royale britannique pour les célébrations de Noël à Sandringham House, dans l'est de l'Angleterre. Par Gregory Katz. 354 mots AP Photo. Envoyé.

BERLIN – Leipzig commencera 2020 au sommet de la Bundesliga, mais le Bayern Munich tentera de prolonger sa séquence de titres allemands à une huitième année consécutive. Pendant ce temps, le Borussia Mönchengladbach attend toute opportunité pour arracher le championnat. Par James Ellingworth. 726 mots Photos AP. Envoyé.

LONDRES – Danny Ings est l'une des révélations de la Premier League anglaise après avoir marqué 11 buts pour Southampton au milieu de la dernière tentative de l'équipe d'éviter la relégation. Par Steve Douglas 350 mots Photos AP. RÉDACTEURS EN CHEF: En cours.

CHARLOTTE, Caroline du Nord – Le rappeur DaBaby est arrêté en Caroline du Nord quelques heures après avoir livré des jouets à des enfants pauvres et donné un concert. 154 mots AP Photo. Envoyé.

