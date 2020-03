Bébé salue et embrasse le fantôme de sa mère (VIDÉO et PHOTOS)

Curieux: bébé salue et embrasse le fantôme de sa mère. Une vidéo devenue virale sur Internet montre un bébé d’un peu plus d’un an agitant et embrassant quelqu’un ou quelque chose qui n’est pas vu. Cela a créé la controverse, est-ce le fantôme de votre mère?

Il y a plusieurs années, nous avons vu le film “Sexto Sentido” et nous étions tous coincés dans le fauteuil. Dans ce document, un enfant a affirmé “voir des morts”. Le cas de ce bébé est … impressionnant.

Ce n’est pas un sujet qui n’a pas non plus été abordé dans plusieurs séries télévisées. Ou des émissions de téléréalité où des «médiums» peuvent entrer en contact avec nos proches d’au-delà afin que nous puissions dire au revoir ou envoyer un message.

Bien sûr, le voir, directement, dans une vidéo de famille et avec un bébé aussi petit que celui que vous allez voir, pour les cheveux.

Il est inévitable de ressentir à la fois une immense tendresse et un frisson de terreur.

Il semble qu’une femme de Virginie se soit rendue au cimetière pour visiter la tombe de sa sœur, décédée. Mais elle n’était pas seule, elle a emmené avec elle la plus jeune fille du défunt, une petite fille d’un peu plus d’un an.

Dans la vidéo personnelle, la petite fille est vue, complètement inconsciente des circonstances, jouant et se promenant.

Il s’approche de la tombe de sa mère, bien qu’il ne puisse pas savoir que c’est à cause de son jeune âge. Sautez et courez sur la tombe et soudain… dites bonjour!

Vous pouvez voir parfaitement comment il serre sa petite main et semble essayer d’expliquer qu’il a vu quelque chose, dans sa langue de bébé.

Elle n’est pas du tout effrayée ou alarmée. Elle se comporte comme si tout le monde pouvait voir et normaliser quelque chose qu’elle voyait.

Sa tante lui demande ce qu’elle voit.

Le bébé s’approche à nouveau de la tombe et envoie un baiser, le plus doux du monde, à celui qu’elle voit. Puis il lève sa petite main potelée et dit: “Au revoir!”

Lorsque la vidéo a été rendue publique, les gens ont rapidement spéculé qu’il agitait et parlait au fantôme de sa mère.

Et à en juger par son comportement, ce qu’elle voit ne lui fait pas peur, elle se sent en sécurité et confiante.

Les commentaires laissés par les gens qui l’ont vu vont de l’étonnement à l’incrédulité.

Voyez par vous-même et dites-nous ce que vous en pensez.

Les commentaires des gens après avoir regardé la vidéo sont variés:

“Merci … maintenant je ne peux pas dormir”

“C’est magnifique”

Qui que ce soit qu’elle voyait, il le connaissait et n’avait pas peur de lui. Un dernier baiser pour le bébé avant de passer de l’autre côté. “

“Je suis d’accord. Je n’avais ni peur ni intimidation »

“Ou … quelqu’un hors caméra lui fait faire ça. Elle regarde en dehors du point où elle s’était concentrée au début et l’a rationné. “

Oui Elle voit quelque chose et est à l’aise avec ça. Il sait qu’ils se disent au revoir. Je pense que personne ne lui fait faire ça. »

Comme vous le verrez, cette vidéo a éveillé toutes sortes d’opinions. Certains pensent que c’est un phénomène paranormal, le fantôme de la mère du bébé ou une autre entité. D’autres sont sceptiques.

Qu’en penses-tu? Est-ce une présence paranormale que le petit voit, le fantôme de maman ou est-ce un mensonge très bien produit?

Merci d’avoir lu notre note Curiosités du jour, nous vous attendons demain avec une autre histoire incroyable!

* Les sujets que nous présentons dans Curiosités n’ont souvent pas de base durable et se sont répandus comme des questions de foi. Mundo Hispánico ne garantit pas que le fait soit prouvé ou réel.

