Belén Funes et Greta Fernández, réalisatrice et actrice du 21e siècle du SECIME | La culture

La Semaine du film de Medina del Campo (SECIME), qui célébrera sa prochaine édition du 6 au 14 mars, a attribué ses rôles de réalisatrice et actrice du 21e siècle, respectivement, à Belén Funes et Greta Fernández, toutes deux liées au film “La fille d’un voleur.”

Il s’agit des débuts du cinéaste catalan, que l’on peut voir lors de l’événement Medinense, et qui rassemble sur grand écran, pour la première fois, Greta Fernández et Eduard Fernández, père et fille également dans un drame qui s’inspire de la Premier court-métrage de Funes, “Sara en fuite (2015)”.