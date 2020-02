Belinda face à face avec Galilea Montijo: ses racines espagnoles et la fierté d’être «mexicaine» par conviction

Drôle, détendue et très engagée dans sa carrière artistique, c’est ainsi qu’elle s’est montrée Belinda avoue à Galilea Montijo combien il lui était difficile d’être migrante, ce que vous recherchez dans une relation sentimentale et votre frustration de chanter avec des malaises de la gorge.

Belinda est née en août 1989 à Madrid, en Espagne, mais dès son plus jeune âge, elle a vécu au Mexique, où elle a commencé sa carrière artistique et musicale, un processus compliqué pour se débarrasser de ses racines et de son accent marqué.

“Cela a été très difficile car vous ne pouvez évidemment pas ignorer vos racines et votre sang, parce que j’ai du sang espagnol et français, et toute ma famille est en Espagne et en France, donc mes proches me manquent beaucoup, ma grand-mère me manque », a-t-il déclaré lors d’une conversation avec Galilea Montijo pour le site Latinus.

“Et changement d’accent, parce que j’ai commencé à huit ou sept ans dans les romans, et puis imaginez, je parlais comme l’espagnol, et puis vous devez changer l’accent, vous ne pouvez pas parler comme ça, mais je savais comment », a ajouté le chanteur.

Malgré les inconvénients auxquels il a été confronté, Belinda a déclaré qu’elle était heureuse de vivre dans ce pays: “Je suis fier d’être ici et je dis toujours que je suis mexicain.”

L’interprète a avoué que il trahit souvent sa famille, en particulier son père et son frère.

La chanteuse de Luz sans gravité a évoqué les problèmes de santé dont elle a souffert ces derniers jours, tels que anxiété, irritation de la gorge, aphonie et grippe, maladie pour laquelle il a dû annuler certaines présentations à Guanajuato en janvier dernier.

Se précipita pour son mal de gorge, Belinda a été vue alors qu’elle faisait ses courses dans un marché de Mexico, où elle a été trouvée par l’animatrice de télévision mexicaine Galilea Montijo, lorsqu’elle a acheté du gingembre pour un thé.

La conférence a été menée par des lieux communs dans la capitale du pays, tels que un bus de transport public, une rue et même un stand de restauration de rue, des espaces dans lesquels Belinda pourrait être honnête sur l’expansion des réseaux sociaux et le manque de romantisme dans les relations.

«Je pense que nous devons revenir à quand nous aimons marcher sans enregistrer tout le temps. Le romantisme d’avant et tout avant était différent … mon grand-père lui a envoyé des lettres, ils ont parlé dans la maison et maintenant avec un petit message ils veulent tout. Quand un enfant m’envoie des messages, je dis «ne m’envoyez pas de messages, marquez-moi», A déclaré la trentenaire.

Ces aveux Belinda font partie de la première tranche de l’interview que Galilea Montijo a faite pour le portail d’actualités Latinus.

Ce n’est pas la seule interview dans laquelle Belinda a été la plus proche de son public. Il y a quelques mois, le temps était venu de répondre aux questions du youtubeur Golden Scorpion dans sa section Au volant.

Dans ce raid, Belinda a donné quelques indices sur sa vie amoureuse, il a donc eu le luxe de rejeter Babo, le chanteur du Santa Cartel, et de se souvenir de son ancien partenaire, Giovanni Dos Santos, pour lequel il s’est déclaré fan de l’Amérique.

“Oui pauvre, ce qui s’est passé dans la jambe, ne tache pas, pauvre”, a déclaré l’interprète à la question de savoir s’il est à l’affût de l’attaquant américain.

Interrogé sur son intérêt romantique actuel, le protagoniste de la comédie musicale Aujourd’hui je ne peux pas me lever, il a répondu soudainement et criant: «Ni l’un ni l’autre. Je ne veux avec personne! “