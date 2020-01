Beltrán (PP) appelle à la cessation d’Ábalos pour avoir “trahi” l’Espagne | La politique

Le vice-secrétaire de l’Organisation du PP et président du populaire Navarrais, Ana Beltrán, a demandé à Pedro Sánchez ce dimanche de cesser José Luis Ábalos parce “qu’il a trahi son pays et les principes de la démocratie”.

Quelques minutes avant d’assister à un acte avec des élus municipaux, Beltrán a déclaré dans des déclarations aux journalistes que, lors de sa rencontre avec le vice-président du Venezuela à Barajas, le ministre des Transports et secrétaire de l’Organisation du PSOE a agi avec “déloyauté envers notre pays”. et à tous ces Vénézuéliens qui souffrent d’oppression et de moyens de survie. “