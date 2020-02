Benedetto a parlé du nouveau Boca et a exprimé son avis sur la polémique autour de l’accueil du club à Maradona: “Si je traversais Diego je dirais que je l’aime”

En France, où il défend les couleurs de l’Olympique de Marseille, Darío Benedetto Il gère avec le calendrier et les engagements de son équipe pour ne pas rater les matchs de Boca. Il n’aime pas regarder le football si tous ses amours ne sont pas à la télévision. Il connaît les résultats de chaque compétition et ses anciens coéquipiers. Étrange mais content de son cadeau européen.

«Je me suis retrouvé entre un rocher et un endroit dur. Je ne voulais pas quitter Boca mais je voulais réaliser le rêve de jouer la Ligue des champions. Même si je m’ennuie, je pense avoir pris la bonne décision », a-t-il déclaré en dialogue avec TyC Sports el Pipa, qui a observé le dernier 4-0 de la distribution de Miguel Ángel Russo contre le centre de Cordoue de Santiago del Estero.

Lors de la dernière représentation, il a déclaré: «Boca a joué pour gagner parce qu’il le devait. Il a joué un jeu très intelligent et a profité de toutes les situations. Villa C’est un joueur très rapide, le Toto Sauge c’est extraordinaire et Carlitos (Tevez) Il avait un excellent match. Il a très bien joué et j’espère qu’il pourra rester dans ces trois matchs qui manquent pour se battre jusqu’à la fin et que River perd un match pour un bris d’égalité.

Au début, Jorge Ameal a laissé entendre que Boca ne divertirait pas Diego Armando Maradona lors de sa visite avec Gimnasia La Plata à la Bombonera le dernier jour de la Super League, mais finalement le conseil d’administration a défini la livraison d’une plaquette en reconnaissance de Sa carrière de footballeur.

Sur la controverse, Benedetto a déclaré: «Ce sont des décisions des dirigeants. Bouche une réception fera l’affaire. Boca est le peuple, celui qui le rend formidable. Ceux qui soutiennent vraiment toujours. De la part du peuple aura un accueil important. Les dirigeants auront leur façon de penser et je ne peux pas y entrer, mais je pense que Diego doit être reconnu sur n’importe quel terrain. »

L’avant-centre de 29 ans n’a pas eu la possibilité de rencontrer Maradona en personne bien qu’il ait apprécié deux appels vidéo qu’il a passés avec lui grâce à son représentant. “Que dirais-je si je le traversais? Je l’aime et je le serrais dans ses bras. Je suis fan et j’espère qu’à mon retour en Argentine je pourrai le rencontrer et prendre une photo avec lui. »

Enfin, il a mentionné que c’était un rêve d’avoir joué et émergé champion avec le maillot Boca et qu’il était ravi de revenir un jour mais “on ne sait jamais”.