Bernie Sanders remporte le New Hampshire dans la primaire démocrate

Le New Hampshire est pour Bernie Sanders Mardi, la primaire démocrate dans cet état a eu lieu Pete Buttigieg a été placé derrière Sanders

Le sénateur de gauche Bernie Sanders a remporté la primaire démocrate du New Hampshire devant le modéré Pete Buttigieg mardi, selon les projections des médias.

Avec 88 pour cent examinés, Sanders a obtenu 26 pour cent, tandis que Buttigieg 24,4 pour cent.

En troisième position, la sénatrice Amy Klobuchar (19,8%), en quatrième position, la sénatrice Elizabeth Warren (9,3%) et en cinquième position l’ancien vice-président Joe Biden (8,4%).

Bernie Sanders a célébré une victoire plus serrée que prévu dans un État où, en 2016, il a reçu 60% des voix contre Hillary Clinton.

“Notre campagne ne consiste pas seulement à gagner (Donald) Trump, il s’agit de transformer les États-Unis”, a déclaré Sanders à des centaines d’adeptes.

La différence entre Sanders et Buttigieg est d’un peu plus de 4 000 voix (69 956 à 65 649), une marge qui, pour une grande partie du dépouillement, a fait craindre un scénario de lien technique similaire à celui de l’Iowa.

En fait, selon les projections, Sanders et Buttigieg prendront 9 délégués chacun des 24 qui étaient en jeu ce mardi dans le New Hampshire.

Les six autres seront pour Klobuchar n’ayant pas atteint Warren ou Biden le seuil de 15%.

Si cette distribution est confirmée, et en plus de celles déjà affectées dans l’Iowa, Buttigieg mènerait le décompte mondial des délégués avec 23, suivi de Sanders avec 21, Warren avec huit, Klobuchar avec sept et Biden avec six.

La nuit du New Hampshire a fait deux victimes, l’entrepreneur Andrew Yang et le sénateur Michael Bennet, qui ont obtenu respectivement 2,8% et 0,3%. Leurs campagnes suspendues, le nombre de candidats à la liza est passé de 11 à neuf.

Avec environ 270000 voix comptées et 88% scrutées, la participation a augmenté par rapport à la primaire il y a quatre ans, alors qu’elle était de 253 000 voix, l’un des aspects que les démocrates considèrent comme essentiels pour battre Trump en novembre.

Les prochains arrêts de la primaire démocrate seront le Nevada et la Caroline du Sud les 22 et 29 février, deux États démographiquement plus divers qui devraient donner des résultats différents de ceux de l’Iowa et du New Hampshire.

Fête de Bernie

À la caserne Bernie Sanders à Manchester, des centaines de personnes ont suivi le décompte serré à travers le réseau CNN.

Seuls 5 000 voix séparent les deux candidats et tout le monde craint un scénario de match nul technique similaire à celui de l’Iowa, lorsque Buttigieg se déclare vainqueur sans en connaître le résultat.

Les craintes ont pris fin à 22h42 heure locale, CNN a annoncé que Buttigieg était sur le point de s’adresser à ses partisans et dans la caserne de Sanders ils ont éclaté de joie: il allait reconnaître sa défaite.

Ils n’ont pas écouté le discours parce que ce qui jouait sur les haut-parleurs à cette époque était de la musique et non de la télévision, mais cela ne les a pas empêchés de huer celui qui est devenu le candidat le plus détesté des fans de Sanders et de le chanter “Wall Street Pete”.

S’ils l’avaient entendu, ils auraient sûrement été plus en colère. Sans citer Sanders, Buttigieg a déclaré que “les Américains vulnérables ne peuvent pas se permettre de revendiquer une idéologie pure au lieu d’une victoire inclusive”.