Bernie Sanders remporte une victoire décisive au Nevada pour les élections américaines

Par Tim Reid et Simon Lewis

LAS VEGAS, 23 février (.) – Bernie Sanders a renforcé sa position de leader de la nomination présidentielle démocrate avec une victoire décisive aux assemblées du Nevada samedi, tandis que Joe Biden était en route pour une deuxième place qui lui donnerait son Campagne un nouvel espoir.

Sanders, qui se décrit comme un socialiste démocratique, était soutenu par une coalition diversifiée d’électeurs jeunes et d’âge moyen, des Latinos, des syndicalistes et des femmes blanches ayant fait des études collégiales pour la victoire au Nevada, selon Edison Research, qui montre des signes de un plus grand soutien pour votre campagne au-delà de son noyau de longue date.

“Nous avons réuni une coalition multigénérationnelle et multiraciale qui non seulement gagnera au Nevada, mais balayera le pays”, a déclaré Sanders, un sénateur américain du Vermont, à ses partisans à San Antonio, au Texas.

Biden, un ancien vice-président, a semblé obtenir un résultat solide bien nécessaire après de mauvaises présentations lors des deux premières compétitions dans l’Iowa et le New Hampshire pour la nomination du parti face au président républicain Donald Trump lors des élections de novembre.

Le triomphe de Sanders dans le premier État racialement divers suggère que son message fort de justice sociale et économique, y compris sa promesse de fournir des soins médicaux universels à tous les Américains, résonne parmi une coalition plus large d’électeurs démocrates.

Cependant, pour Biden et d’autres modérés qui soutiennent que Sanders est trop libéral pour battre Trump et ont essayé de réduire son élan, le travail est devenu beaucoup plus difficile.

Sanders comptait 47% des délégués à la convention de comté au Nevada et 50% des enclos ont été signalés. Biden occupait une deuxième place éloignée à Sanders avec 19%, mais devant l’ancien maire Pete Buttigieg de South Bend, Indiana, qui s’est classé troisième avec 15%.

“La presse est prête à déclarer rapidement des morts, mais nous sommes vivants et nous reviendrons et nous gagnerons”, a déclaré Biden à ses partisans à Las Vegas samedi soir.

La sénatrice Elizabeth Warren, qui cherchait à relancer sa campagne après de mauvais résultats dans les deux premiers États, était à nouveau dans une pièce décevante avec plus de 10% de soutien au Nevada, où les électeurs ont atteint plus de 250 sites en L’état entier.

Buttigieg a averti les démocrates de la nomination de Sanders et l’a décrit comme un idéaliste.

“Nous pouvons donner la priorité à la pureté idéologique ou à la victoire inclusive … Nous pouvons renforcer une base étroite et dure ou ouvrir la tente à une nouvelle coalition américaine large et généreuse”, a déclaré Buttigieg à ses partisans à Las Vegas.

Malgré une autre mauvaise performance au Nevada, Warren a déclaré avoir reçu un coup de pouce dans la collecte de fonds et le soutien d’un débat agressif mercredi, qui est arrivé trop tard pour affecter le vote anticipé dans l’État.

“Nous avons de nombreux États à parcourir, et pour le moment je peux sentir l’élan”, a déclaré Warren lors d’un rassemblement à Seattle.

La course commence maintenant à s’étendre à travers le pays, avec la prochaine primaire le 29 février en Caroline du Sud, suivie par les élections du Super mardi dans 14 États le 3 mars qui sélectionnent plus d’un tiers des délégués engagés qui Ils aideront à désigner un candidat démocrate.

(Rapport supplémentaire de Sharon Bernstein, Jane Ross et Elizabeth Culliford; édité en espagnol par Juana Casas)