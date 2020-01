Betis demande l’audio du VOR après la polémique à Getafe et dépose une plainte auprès de la RFEF | Réseaux sociaux sportifs

Le Real Betis a demandé au comité technique des arbitres (CTA) l’audio complet, “sans coupure”, des conversations tenues entre l’arbitre de son match à Getafe, Eduardo Prieto Iglesias, et la salle VOR dans les “mouvements controversés” qui il dit avoir été blessé et a déposé une “plainte officielle” auprès de la RFEF.

Le club de Verdiblanco a annoncé qu’il avait envoyé une lettre à la Fédération royale espagnole de football, à la suite de l’indignation que plusieurs décisions arbitrales ont causée aux Betics dans le match qui a perdu dimanche contre Getafe (1-0), et a déclaré que ces actions les “controverses” sont “la peine non indiquée par les mains d’Angel; la peine indiquée contre le Real Betis; et l’agression d’Angel contre Sergio Canales”.