Betty la Fea photo de Marcela et Patricia Natalia Ramírez et Lorna Cepeda

Je suis Betty laide. Les fans du feuilleton colombien Yo soy Betty, la Fea, ont été agréablement surpris après que l’actrice Lorna Cepeda ait partagé une photo sur son compte Instagram officiel dans laquelle elle apparaît accompagnée de l’actrice Natalia Ramírez. Ils leur disent qu’ils sont pareils et que le temps ne passe pas en eux. Lorna et Natalia ont joué Patricia Fernández et Marcela Valencia, respectivement, personnages qui ont fait la vie de petits carrés pour le protagoniste.

Je suis Betty, la Fea, a eu beaucoup de succès à la fin des années 90, et a même un grand nombre d’adaptations à travers le monde. Écrit par Fernando Gaitán, Yo soy Betty, la Fea, raconte l’histoire de Beatriz Pinzón Solano, une femme avec peu d’attrait physique mais douée d’une grande intelligence qui travaille pour une société appelée Ecomoda.

Près de 20 ans après la diffusion du dernier chapitre, les fans de feuilletons se souviennent de leurs personnages avec une grande affection, en l’occurrence Patricia Fernández et Marcela Valencia, qui malgré leurs rivaux avec Betty, la Fea, leurs performances étaient très flatté.

“La belle @actriznatalia” est ce que Lorna Cepeda a posté à propos de Natalia Ramírez dans cette publication qui est sur le point d’atteindre 50 000 likes et a suscité un grand nombre de commentaires.

Natalia Ramírez a répondu à Lorna Cepeda comme ceci: «Je t’aime. C’est tellement beau de travailler avec toi et encore mieux d’être ton ami “, alors il a obtenu la réponse:” Je t’aime plus “.

Les commentaires des fans du feuilleton Yo soy Betty, la Fea, ne pouvaient pas manquer: “Beautiful !!!”, “Equal”, “Identical, does not change. Que Dieu vous bénisse »,« Une chose doit être dite, c’est que vous ne passez pas des années, comment faites-vous? ».

D’autres internautes ont pris la liberté de répondre à la place de Lorna Cepeda et Natalia Ramírez: “Pour moi, c’est de la bonne génétique”, “je dirais la même chose, car la vérité est que le botox n’est pas vu, et s’ils le mettent, ils le rendent très naturel , parce que la vérité, ils sont aussi beaux que lorsqu’ils ont fait Betty, la laide “,” Je dirais même qu’ils vont mieux maintenant. Quand on est beau par nature, il n’y a pas d’années qui comptent »,« Ils font tout, ce qui se passe c’est qu’ils ne vous le diront pas ».

Mais plus que de se souvenir de leurs vrais noms, les utilisateurs se souviennent des deux actrices par le nom de leurs personnages respectifs: “Las eternas, Patricia Fernández et Marcela Valencia”, “Salutations à la peliteñida et Marcela Valencia”, “Je ne vois qu’une scène de Marcela »,« Wow, Paty et Marcela ensemble, je t’aime ».

Les internautes n’ont pas pu s’empêcher de voir que les actrices de Yo soy Betty, la Fea se ressemblent: “Le temps ne passe pas ou quoi?”, “Très divin, vous êtes tous les deux pareils, prenez bien soin de vous. J’aime beaucoup, de l’Argentine un Vénézuélien qui les admire, bisous et bénédictions ».