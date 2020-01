Beyoncé a raconté son combat pour tomber enceinte: «J’ai subi plusieurs avortements et j’ai appris qu’être le numéro n’est pas une priorité»

Beyoncé a ouvert son cœur au magazine ELLE. La chanteuse a répondu aux questions que ses fans lui ont posées durant ces mois sur les réseaux sociaux et par email dans le nouveau numéro de la publication.

Une façon de plus d’approcher Beyoncé qui découvre des moments aussi cruciaux de sa vie que les problèmes qu’elle a dû tomber enceinte pour la première fois. Et ce n’est pas la première fois que l’interprète parle des avortements qu’elle a subis avant d’avoir sa fille Blue: «Le fait d’avoir plusieurs avortements m’a montré que je devais être une mère pour moi-même avant d’être une mère pour une autre personne. Ensuite, j’ai eu ma fille Blue, et la recherche d’un but est devenue encore plus profonde. Je suis mort et je suis né de nouveau dans mon mariage … Être numéro un a cessé d’être ma priorité. »

Une nouvelle façon de voir la vie qui a fait de votre famille votre priorité absolue: «Au final, ce qui me rend plus heureuse, c’est d’être mère. S’assurer que je suis là pour mes enfants: emmener Blue à l’école ou Rumi et Sir à leurs activités, trouver un endroit pour sortir avec mon mari, arriver à la maison à l’heure pour le dîner avec la famille … Monter ces pièces est stressant, mais il me semble que c’est la vie d’une mère qui travaille ».

Et être mère a changé sa vision du monde: «Après avoir donné naissance à Blue, je me suis fixé pour mission d’utiliser mon art pour refléter le style, l’élégance et l’attraction présents chez les hommes et les femmes de couleur. Nous vivons une merveilleuse période de progrès vers l’acceptation des autres. Je suis très fier des progrès réalisés autour du collectif LGBTQIA. La masculinité est en train d’être redéfinie », et ajoute: «Les femmes ont été éduquées à endurer et à prendre soin de tout sauf de nous-mêmes. Je ne suis plus comme ça. Après une grossesse difficile, j’ai pris un an pour prendre soin de ma propre santé. »

Beyoncé et Jay Z se sont mariés en 2003 lors d’une cérémonie intime et secrète dans leur propre appartement dans le quartier de Tribecca à New York. C’était devant seulement 40 invités, parmi lesquels George Clooney et Chris Martin. Et la logistique de la vie privée était telle qu’aucune photo de mariage n’a été divulguée avant 2014. À ce moment-là, ils en ont eux-mêmes partagé, sur grand écran et pendant la tournée On the Run, en chantant en duo, entre les États-Unis et Paris

Blue Ivy, sa première fille, est née en janvier de l’année suivante, au Lenox Hill Hospital de New York, et après avoir réservé un appartement et mis en place une opération de sécurité sans précédent. “Bienvenue dans le monde, la princesse Carter. Elle vous aime, votre tante Rih”, a écrit l’énorme Rihanna sur Twitter. Quelques minutes avant que Gwyneth Paltrow ne s’avance pour communiquer son nom: “Bienvenue dans le monde bleu. Nous vous aimons!”

L’arrivée des jumeaux? Un peu plus tard. Beyoncé a compté la grossesse sur son compte Instagram, qui comptait 92,3 millions de followers en 2017. «Nous avons été bénis deux fois. Nous sommes extrêmement reconnaissants à notre famille de grandir par deux. Nous vous remercions pour vos bons voeux », a-t-il posté sur le réseau social avec une photo éthérée et fleurie, qui imitait la déesse de la fertilité.