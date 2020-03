Biby Gaytán coupe les cheveux d’Eduardo Capetillo en quarantaine

La chanteuse et actrice mexicaine donne à son mari Eduardo Capetillo une coupe de cheveux express et est surprise du résultat, le désespoir les frappe au milieu de la quarantaine.

Il y a quelques heures, la chanteuse et actrice mexicaine Biby Gaytán a partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel où elle coupe les cheveux de son mari, Eduardo Capetillo, qui a été surpris du résultat au milieu du désespoir de la quarantaine.

Dans la publication, qui compte actuellement près de 260 000 reproductions, Biby Gaytán a écrit: «HAIRCUTTING EXPRESS. Oh, comme je me suis amusé à te couper les cheveux @capetillo_eduardo !!! Je t’aime tellement!!!”.

Paulina Rubio ne pouvait pas manquer de réagir à cette vidéo, car elle est une grande amie à elle et Eduardo Capetillo à partir du moment où ils se sont rencontrés dans le groupe musical Timbiriche.

Le premier à apparaître dans le tableau est Eduardo Capetillo, qui se souvient que sa mère lui a coupé les cheveux comme un bébé, et plus tard, quand il était adolescent, son père les a coupés avec un appareil très spécial: «Il m’a donné quelques remorqueurs et m’a laissé des morsures un énorme âne, mais il l’a fait avec tant d’amour, c’était merveilleux. »

Le mari de Biby Gaytan poursuit: «Ensuite, la coupe de cheveux est devenue une obsession pour moi et j’ai juste attrapé un ou deux coiffeurs pour toucher mes cheveux, personne d’autre. Aujourd’hui, alors que nous traversons cette crise du coronavirus dont nous ne pouvons pas sortir, ni même nous couper les cheveux, cela m’aide à abandonner cet attachement »

Ensuite, Biby Gaytán fait son apparition avec un rasoir et dit qu’elle est prête, à commencer à couper les cheveux de son mari et à dire: “La vengeance n’est jamais bonne.”

“Non, non, non, vous êtes passés”, a déclaré Eduardo Capetillo, auquel Biby Gaytán a répondu: “Dans 15 jours, il va croître. S’il reste quelque chose ici, ce sont des cheveux ». Après avoir vu le résultat, l’acteur mexicain a montré sa déception, alors la chanteuse et actrice mexicaine l’a étreint tendrement en riant.

“Messieurs, résultat parfait et idéal, belle femme, merci”, a déclaré Eduardo, Biby a répondu: “Et sans aucun gel.” Les deux ont fini par se dire: “Je t’aime.”

Les fans du couple ont immédiatement réagi à cette vidéo, qui montre l’alchimie qui existe toujours entre eux après plus de 20 ans de mariage heureux.

“J’adore!!! Ils sont tous les deux très beaux, mais ce que j’aime le plus, c’est l’amour d’un couple et d’une famille qu’ils transmettent »,« Haha, c’est la vraie vie des maris, c’est comme ça que je suis avec la mienne, et je ferais mieux de tout couper comme un pion pour ne pas lui manquer. “

Un internaute n’a pas ignoré le commentaire de Biby Gaytán et l’a répété: “S’il reste quelque chose, ce sont des cheveux.”

Ceux qui flattaient la beauté physique des deux ne manquaient pas: «Votre mari ne vieillit pas, il est identique, vous non plus !!! Tu es très belle !!! “,” Hahaha, c’était très cool, beau couple “,” @bibygaytan tu es plus belle que jamais !!! Salutations !!! ”.

Un adepte a fait l’observation suivante: “Quand un homme laisse ses cheveux se faire couper par son partenaire, uff, c’est parce qu’il a toute sa confiance.”

