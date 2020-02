Biby Gaytán et Eduardo Capetillo révèlent une vidéo d’un accident à domicile

Eduardo Capetillo «bousille» Biby Gaytán le trahit sur Instagram Les gens critiquent l’acteur

L’actrice et chanteuse, Biby Gaytán, a mis en ligne sur ses réseaux sociaux le malheureux accident causé par son mari, l’acteur Eduardo Capetillo, qui a provoqué la surprise de nombre de ses followers.

Dans une vidéo publiée par Biby Gaytán sur son compte Instagram, Eduardo Capetillo est vu au premier plan en demandant: que fait-on dans ces cas? Je pense que je viens de casser une pipe. Puis, avec son téléphone portable, il concentre un grand jet d’eau qui passe sous le sol.

“Oups!”, A déclaré l’acteur à la fin de la vidéo, qui a été vu par plus de 200 000 utilisateurs d’Instagram et a provoqué le rire de plusieurs utilisateurs et les recommandations d’autres.

“La femme est sollicitée, nous savons toujours comment résoudre les choses”, a commenté un utilisateur, tandis qu’un suiveur de Biby Gaytán a répondu à la question que Eduardo Capetillo lance dans la vidéo: “Fermez d’abord le robinet puis Appelez le professionnel, un plombier. “

Un autre utilisateur a recommandé “d’abord couper le passage de l’eau pour qu’il ne soit pas gaspillé, que vous devez en prendre soin et ensuite courir pour appeler le plombier et prier pour partir quand il dit qu’il ira”.

Avec humour, un «fan» a écrit: «Que fait-on dans ces cas? Mieux vaut continuer à jouer et à chanter ha ha ha ha ha. Cordialement. ” Tandis qu’un autre essayait de lui remonter le moral: «Ne t’inquiète pas beau, ça arrive généralement, maintenant tu auras une piscine privée.» 4

Biby Gaytán a posté dans la vidéo: «Quand votre élagage de mari casse une pipe !!! Jaaaaaajajajajajaja !!! ”, ce qui a provoqué les réactions de plusieurs femmes qui vivent la même chose.

«C’est comme ça que ça m’arrive! C’est pourquoi je dis à mon mari que sa spécialité n’est pas l’entretien ménager »

VOIR LA VIDEO ICI.

Cependant, tous les utilisateurs n’ont pas été amusés par la vidéo, car beaucoup s’inquiétaient du gaspillage d’eau.

“Tout d’abord, fermez le robinet d’arrêt afin de ne pas gaspiller autant d’eau puis filmez la vidéo”, commente un autre adepte de Biby Gaytán. “Exactement, mais ici tout le monde applaudit la blague.”

Aux commentaires précédents, plusieurs autres se sont joints: “Fermez toute l’eau de la maison, mais croyez-moi parce que la planète change, nous avons besoin d’eau.”

“Cela se produit lorsque vous n’avez pas de jardinier professionnel”, a déclaré un utilisateur.

Mais même si certains «fans» n’ont pas pardonné le gaspillage d’eau, d’autres le pardonnent simplement beau.

“Le jardinier est si beau, que tout est pardonné jusqu’à ce qu’il brise la pipe … bénédictions pour vous et votre famille”, “Mais s’il est si beau … il pardonne tout”, “Rien ne se passe, beau Je te pardonne, appelle un plombier pour réparer le tuyau. »

Malgré les revers, il est clair que Biby Gaytán prend avec humour les “ pattes ” de son mari, Eduardo Capetillo, avec qui elle a partagé sur ses réseaux sociaux, des photographies dans lesquelles elle montre sa belle famille dans le jardin, juste là où l’accident de pipe s’est produit.