Biby Gaytán partage une vidéo intime et les soupçons sont confirmés

A l’occasion de l’anniversaire de son mari, Biby Gaytán partage une vidéo intime Les soupçons sont confirmés … son fils est comme Eduardo Capetillo La publication est proche de 170 mille reproductions

La chanteuse et actrice mexicaine Biby Gaytán a partagé une vidéo intime à l’occasion de l’anniversaire de son mari et les soupçons sont confirmés … son fils est comme Eduardo Capetillo.

Cette publication, qui atteint près de 170 000 reproductions, est visible sur le compte Instagram officiel d’El gordo y la flaca: «@capetillo_eduardo fête ses 50 ans avec ses enfants et sa femme @bibygaytan».

En seulement 30 secondes, vous pouvez voir Biby Gaytán et Eduardo Capetillo, qui joue du piano, comme il le dit à ses enfants: “Allez”, pour commencer à chanter un fragment de la chanson “La femme dont je n’ai pas rêvé », Par Ricardo Arjona, mais qui est devenu célèbre dans la voix d’Eduardo Capetillo.

Derrière Biby Gaytán et son mari se trouvent Alejandra, Ana Paula, Manuel et Daniel, mais elle se démarque en jouant de la guitare Eduardo, qui est tout comme son célèbre père, même dans le ton de la voix, donc les soupçons sont confirmés.

Les adeptes du compte Instagram d’El gordo et de la flaca n’ont pas oublié la similitude entre le mari de Biby Gaytán et Eduardo Capetillo Jr: «Mais derrière le jumeau d’Eduardo, deux gouttes d’eau», «C’était la première chose J’ai regardé, j’ai même pensé que ce serait une vidéo plus jeune de lui “,” Ils ont le même ton de voix “,” C’est son clone “,” Comme c’est similaire, Dieu, j’ai été impressionné “,” Celui avec la guitare est son clone ” , “Identique et magnifique”, “J’ai été étonné de la similitude, j’ai dû revoir la vidéo deux fois”.

Ils ne pouvaient pas manquer les félicitations pour le couple: “Quelle belle famille il a formée! Et là il voit ce qu’il a semé, car regardez ce qu’il a récolté”, mais ce sont les réactions d’étonnement devant la similitude entre père et fils qui ont prédominé le plus :

“Quelle incroyable ressemblance du fils aîné avec Eduardo Capetillo, une goutte d’eau, tout comme à Timbiriche”, “Le fils, un clone de lui, félicitations”, “Incroyable la ressemblance de son fils aîné, je pense que je le vois il y a quelques années. Recontrawooo ».

En plus de ce détail, un autre utilisateur a remarqué une autre similitude: “Spectaculairement la même chose qu’Eduardo et l’une des filles comme Biby Gaytán”.

Et qui tournait des années, Eduardo Capetillo, ne pouvait rester sans recevoir les félicitations de ses admirateurs: «Belle famille. FÉLICITATIONS, j’ai toujours été un fan d’Eduardo Capetillo, mon amour platonique, j’aimerais le revoir jouer. Son fils, comme lui, de beaux souteneurs ».

“Comme c’est beau de voir une famille aussi merveilleuse, car il y en a tellement qui se désintègrent et c’est triste … félicitations et que Dieu vous garde ensemble pour toujours”, peut-on lire dans un autre commentaire.

Pour sa part, une internaute a partagé le message suivant: «Je meurs d’amour, comme c’est beau. L’aîné ressemble beaucoup à papa et l’un des jumeaux, mon amour, semble avoir le manche à balai comme un microphone si heureux de chanter avec tant d’émotion. Tout beau. “