Biby Gaytán publie une photo et tout le monde remarque quelque chose, elle est très maigre

La chanteuse et actrice mexicaine partage une image sur son compte Instagram officiel Les admirateurs remarquent quelque chose sur cette photo Ils disent à Biby Gaytán qu’elle est “trop ​​maigre”

Il y a quelques heures, la chanteuse et actrice mexicaine Biby Gaytán a publié une photo sur son compte Instagram officiel et tout le monde remarque quelque chose: elle est très maigre.

Cette image, qui compte à ce jour plus de 30 000 likes, est accompagnée du message suivant: “Notre avant-dernier programme, mais de tout votre cœur !!!”, en plus d’étiqueter les comptes de Pequeños Gigantes USA, qui a été officiellement annulée en raison de la pandémie de coronavirus, et Pequeños Gigantes Oficial, ainsi que Univisión, Televisa et Galilea Montijo, animatrice de cette émission de talents.

De plus, Biby Gaytán a tagué ses collègues María León, Ariel Miramontes, mieux connus sous le nom d’Albertano, et Juanpa Zurita, avec qui il apparaît dans l’image qui inquiète plus d’un sur l’apparition de la femme d’Eduardo Capetillo.

Un admirateur n’a pas négligé ce détail et l’a exprimé: “Comment maigre, Biby Gaytán, elle n’a pas l’air en bonne santé”, ce dont plus d’utilisateurs ont convenu: “Je pensais que, cela ressemble à de l’anorexie, je ne sais pas, donc le Je vois »,« Ça a l’air très mauvais »,« La vérité est qu’elle est très mince »,« Oui, super maigre »,« Elle ressemble à Liz Vega ».

Un adepte de la chanteuse et actrice mexicaine est venu à sa défense: “Le jour où ils suivront le régime d’une danseuse de ballet et le pratiqueront pendant 35 ans ou plus, ils comprendront cette minceur”, ce à quoi un internaute a répondu: “Eh bien oui, vous avez peut-être raison !!! Mais laissez-le manger un peu plus ».

Un autre utilisateur a commenté: “N’en faites pas trop, elle a de la masse musculaire, zéro graisse et est incroyablement belle … son visage, son corps, ses cheveux, wow, elle a le secret de la jeunesse pour moi.”

Malgré tout, il y avait plus d’utilisateurs qui ont montré leur inquiétude à propos de la minceur de Biby Gaytán: “Cela ressemble à la mort sainte, il manque juste la hache, quelle absurdité, très maigre, trop, pas bon, très triste”, “Mais non elle ressemblait à ça il y a quelques mois, juste à cause du maquillage, mais elle a l’air un peu hagard, pas à cause du désir de l’offenser, je l’admire beaucoup depuis qu’elle a fait le roman Danse avec moi, personnellement, j’ai peur de la voir comme ça. »

“En fait, elle ressemble à un travesti”, “Si c’est vrai, elle a l’air très étrange”, “Biby, je t’ai toujours admiré, toujours belle, mais qu’est-ce qui m’est arrivé? Tu es trop maigre “,” Tu es très mince, Biby, tu es jolie, mais prends soin de toi “,” Trop maigre, un squelette “,” Très jolie, Biby, mais je pense qu’elle a déjà l’air trop mince, très maigre !!! ” Vous pouvez lire dans plus de commentaires adressés à la femme d’Eduardo Capetillo.

Il n’y avait pas de pénurie de personnes qui ont fait une recommandation à la chanteuse et actrice mexicaine: “Oh, tu as l’air trop maigre, mange quelque chose !!!”, tandis que d’autres utilisateurs ont continué à faire des commentaires très similaires: “Biby, très jolie, mais tu es trop maigre »,« María León est très mince et Biby a l’air beaucoup plus maigre ».

Une personne qui a déclaré son admirateur a écrit un message puissant: «Son fan est toujours, mais elle est vraiment très maigre. Comme c’était récemment, il est excellent, pas plus mince et toujours beau. »

Filed Under: Biby Gaytan Skinny Eduardo Capetillo Wife