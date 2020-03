Biby Gaytán séduit avec des jambes spectaculaires et éclipse Paulina Rubio

La femme d’Eduardo Capetillo partage une photo “en train de répéter” Swan Lake Biby Gaytán éclipse Paulina Rubio avec ses jambes spectaculaires “Comme tu es laide Paulina”, un utilisateur raconte “The Golden Girl”

La chanteuse et actrice mexicaine Biby Gaytán a laissé ses partisans bouche bée lorsqu’elle a partagé une photo sur son compte Instagram officiel dans laquelle elle apparaît sur la plage avec son mari, Eduardo Capetillo et dans le processus “ éclipsé ” Paulina Rubio.

Dans l’image, qui atteint près de 90 000 likes, Biby Gaytán montre des jambes spectaculaires, produit de l’exercice, de la discipline et d’une bonne nutrition, tandis que son mari, Eduardo Capetillo, lui prend la main, éclipsant son ami et L’ancienne partenaire de Timbiriche, Paulina Rubio, qui a également mis en ligne une photo sur la plage.

Paulina Rubio, comme Thalía et Priscila Ángel, a «aimé» cette photo. Thalía s’est bornée à écrire quelques émoticônes, obtenant la réponse de Biby Gaytan: «@thalia wuwuwuwuwu, thali we love you».

D’autre part, “The Golden Girl” a écrit: “L’amour est dans l’air #todoloquenecesamosesamor”. Bibi Gaytán a répondu: «@paulinarubio, je vous vois de toute urgence !!! Je t’aime tant!!!”.

En outre, Eduardo Capetillo et sa fille, Alejandra Capetillo Gaytán, ainsi que Patricia Manterola se sont exprimés: “beaux et grands corps, tous les deux, quels barbares.”

«Quand vous forcez votre mari à répéter s’il veut ou non Swan Lake !!!! @capetillo_eduardo », explique la publication, qui a suscité des commentaires de toutes sortes:

“Mais Eduardo est très bien doté”, “Quelles jambes !!!”, “Ses pieds de danseur”, “Avec tout le respect que je vous dois, mais quel beau mari vous avez”; “Beau et grand corps”, “Oh, mon Dieu @bibygaytan quel corps plus travaillé, je l’ai adoré, félicitations, vous très bien. Salutations ».

Les admirateurs du couple composé d’Eduardo Capetillo et de Biby Gaytán ont continué à les saluer: «Divinos», «Ces jambes», «Le beau roi avec sa belle reine», «Quel super corps super-fit», «Désolé, Biby, mais j’ai zoomé sur votre mari “,” Jolis souteneurs “,” Quel barbare! Tu ressembles à 15! Plus que beau ».

Une utilisatrice s’est exprimée ainsi à propos des maris: «Exemple pour ceux qui disent… tu ne peux plus être en forme… le corps n’est plus le même, l’âge, les enfants, etc., la vie change… et le PUM. NOUS VOYONS CES EXEMPLES QUI INSPIRENT ».

De leur côté, les compliments pour Biby Gaytán semblaient sans fin: “Vous avez toujours été caractérisée pour avoir un corps beau et mince”, “Quelle belle femme”, “Wow, quelles jambes vous avez! Tu es une reine. “

Quelques jours auparavant, Paulina Rubio a téléchargé sur son compte Instagram officiel, une photo sur la plage dans laquelle elle semble avoir le meilleur moment pour boire un verre, mais contrairement à Biby Gaytán, il est noté que “The Golden Girl” est urgent de travailler Dans le gymnase.

“#March #Music #Spring #Spring #OpenSoul #Projects # Pau & Friends”, a posté Paulina Rubio, ce qui ouvre la possibilité que ce mois-ci publie de nouveaux enregistrements.

Un admirateur lui a écrit: “Pau, tu es le seul de Timbiriche à triompher de la bonne musique et tu nous représente en tout”, ce à quoi ils ont répondu: “Oui, la meilleure musique, de beaux souvenirs”.