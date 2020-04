Biden conclut un accord pour permettre à Sanders de garder des centaines de délégués

WASHINGTON (AP) – Le candidat démocrate présomptueux Joe Biden a accepté de laisser l’ancien rival principal Bernie Sanders garder des centaines de délégués qu’il aurait autrement perdus en abandonnant la course présidentielle dans un accord conçu pour éviter les sentiments amers qui ont entaché le parti en 2016 et a contribué à la défaite d’Hillary Clinton.

Selon les règles du parti, Sanders devrait perdre environ un tiers des délégués qu’il a gagnés dans les primaires et les caucus à mesure que le processus avance et que les États sélectionnent les personnes qui assisteront à la Convention nationale démocratique. Le règlement stipule que ces délégués devraient être des partisans de Biden, car il est le seul candidat à rechercher activement la nomination du parti.

Cependant, dans une note obtenue par l’Associated Press, la campagne Biden indique qu’elle travaillera avec Sanders et les États parties pour pourvoir ces postes avec des partisans de Sanders. La note de service conjointe des campagnes Biden et Sanders a été envoyée jeudi aux partis démocratiques de l’Etat.

“Nous devons vaincre Donald Trump cet automne, et nous pensons que cet accord aidera à rassembler le parti pour faire sortir Trump de la Maison Blanche et non seulement reconstruire l’Amérique, mais la transformer”, ont déclaré les deux campagnes dans un communiqué conjoint.

À certains égards, le nombre de délégués est un point discutable. Alors que Biden n’a pas encore officiellement remporté les 1 991 délégués nécessaires pour réclamer la nomination démocrate au premier tour de scrutin lors de la convention, il est le candidat présumé des démocrates. Tous ses rivaux – y compris Sanders – l’ont endossé après avoir mis fin à leurs propres campagnes.

L’accord, cependant, est une étape majeure dans les deux camps, évitant l’acrimonie entre l’establishment démocrate et les insurgés progressistes qui a marqué le combat principal de Sanders en 2016 avec Clinton, le candidat final. Dans cette campagne, Clinton et Sanders se sont battus pour les délégués jusqu’à la fin du calendrier principal, puis ont jailli sur la plate-forme du parti et règne pendant l’été.

Biden et ses conseillers ont eu l’intention d’éviter une répétition de la désunion qui a laissé Clinton incapable d’attirer certains partisans de Sanders dans une campagne d’automne que Clinton a finalement perdu. Sanders, de même, s’est engagé depuis qu’il a suspendu sa campagne et a approuvé Biden il y a des semaines pour faire tout ce qu’il peut pour aider Biden à vaincre Trump en novembre.

Les candidats démocrates gagnent des délégués au congrès en fonction de leur part des voix dans les primaires et les caucus du parti. Près des deux tiers des délégués sont gagnés sur la base des résultats obtenus dans les différents districts du Congrès, et ils restent avec les candidats jusqu’à la convention.

C’est l’autre tiers des délégués – gagnés sur la base des résultats à l’échelle de l’État – qui sont en cause. Pour conserver ces délégués, les candidats doivent toujours être candidats à la présidence lorsque les personnes qui serviront de délégués au congrès sont sélectionnées, généralement lors des congrès des États parties, conformément aux règles de sélection des délégués du parti.

En vertu de l’accord des délégués, Sanders obtiendrait de garder un peu plus de 300 délégués qu’il, en vertu des règles du parti, il a sacrifiés lorsqu’il a suspendu sa campagne. Officiellement, ils resteraient les délégués de Biden, mais les partisans de Sanders pourraient occuper ces sièges. Les campagnes Biden et Sanders auront le pouvoir d’approuver ou de rejeter les personnes qui souhaitent remplir ces créneaux de délégués.

Biden mène avec 1 428 délégués à la convention nationale, tandis que Sanders en a 952, selon le nombre d’AP. L’AP a cessé d’attribuer des délégués à Sanders après avoir suspendu sa campagne mais n’a pas retiré les délégués qu’il aurait perdus en vertu des règles du parti en raison des négociations en cours entre les deux campagnes.

Les délégués de Sanders obtiendraient également des sièges dans les principaux comités du congrès qui appliqueront les règles du congrès et rédigeront la plateforme du parti. Cela permettrait à Sanders et aux progressistes de maximiser leur influence sur les principaux comités du congrès cet été et sur le parquet de la convention – qu’ils soient virtuels, en raison de la pandémie de coronavirus, ou d’une réunion en personne comme prévu à Milwaukee.

L’accord est issu d’une série de pourparlers menés par Anita Dunn, stratège principale pour Biden, et Jeff Weaver, le principal conseiller politique de Sanders.

Par ailleurs, les aides de Biden sont toujours en négociations avec Sanders et des groupes progressistes de base sur une série de questions politiques. Lorsque Sanders a approuvé Biden, les deux hommes ont annoncé six de ces groupes de travail sur les politiques de santé, d’immigration, d’économie, de justice pénale, d’action climatique et d’éducation.

Biden a noté pendant des mois que sa liste de politiques était déjà à la gauche des précédents candidats démocrates, y compris Clinton et l’ancien président Barack Obama. Son défi est de faire cette vente tout en naviguant sur un flanc progressif qui reste sceptique quant à ses décennies dans l’establishment du parti et en tendant la main à des indépendants et même des républicains modérés désenchantés par Trump.

Dans le cadre de ce processus, Biden a avancé vers Sanders sur des propositions de frais de scolarité, appelant à ce que les collèges et universités publics de quatre ans soient gratuits pour les étudiants des ménages gagnant jusqu’à 125000 $ de revenu annuel. Biden n’avait auparavant demandé que des collèges de deux ans sans frais de scolarité.

L’ancien vice-président a également adopté la refonte de la loi sur la faillite proposée par une autre ancienne rivale, la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren.

Biden a clairement indiqué qu’il n’allait pas jusqu’à la position de Sanders sur l’assurance maladie à un payeur «Medicare for All». Biden maintient que son «option publique», un plan gouvernemental qui concurrencerait les assureurs privés sans les supplanter, est la prochaine étape vers la couverture universelle.

Barrow a rapporté d’Atlanta.

